Los conductores que circulen por una famosa ruta de Neuquén deberán prestar especial atención a los controles de tránsito.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial autorizó la instalación de dos nuevos radares en un tramo estratégico de la Ruta Nacional 237.

Los dispositivos estarán ubicados en Piedra del Águila y tendrán distintas funciones, por lo que no solamente controlarán la velocidad.

Dónde instalarán los nuevos radares en la Ruta Nacional 237

Uno de los equipos estará destinado a detectar excesos de velocidad y será colocado en el kilómetro 1446,5.

El cinemómetro tendrá alcance sobre ambos sentidos de circulación, por lo que podrá registrar a los vehículos que transiten en cualquiera de las dos direcciones.

El segundo dispositivo estará ubicado en el kilómetro 1445,3 y tendrá una función diferente: controlará adelantamientos indebidos y el uso obligatorio de las luces bajas.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial autorizó la instalación de dos nuevos radares en un tramo estratégico de la Ruta Nacional 237. (Foto: Argentina.gob) Argentina.gob

Qué infracciones podrán detectar los radares

De esta manera, quienes circulen por este sector de la Ruta 237 podrán ser controlados por distintas conductas al volante.

Los nuevos equipos estarán destinados a detectar:

Excesos de velocidad.

Adelantamientos indebidos.

Incumplimiento del uso obligatorio de las luces bajas.

La autorización fue solicitada por el municipio de Piedra del Águila y permite avanzar con la instalación y puesta en funcionamiento de los dispositivos.

Qué deberán tener en cuenta los conductores

La autorización establece que los radares podrán funcionar siempre que se cumplan los procedimientos de fiscalización y control correspondientes.

También será necesaria la colocación de la señalización vial que advierta previamente a los conductores sobre la existencia de los controles.

El municipio tendrá 30 días para acreditar ante la ANSV que realizó ante la Dirección Nacional de Vialidad las gestiones necesarias para instalar la cartelería vertical fija.

Por eso, la presencia de los radares no significa que cualquier registro genere automáticamente una multa. El funcionamiento deberá ajustarse a las condiciones técnicas, administrativas y de señalización establecidas.

Los conductores que recorran la Ruta Nacional 237 a la altura de Piedra del Águila deberán respetar los límites de velocidad y las demás normas de tránsito para evitar infracciones.