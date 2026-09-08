Barrer puede parecer una de las tareas más simples de la casa, pero hay un problema que suele complicar la limpieza: los pelos, las pelusas y el polvo fino que la escoba no siempre logra juntar.

Por eso, un sencillo truco casero comenzó a ganar popularidad y requiere apenas un elemento que suele estar disponible en cualquier hogar.

La técnica consiste en colocar una bolsa de plástico alrededor de las cerdas de la escoba antes de barrer. Más allá de parecer un método poco convencional, el plástico puede generar un efecto que ayuda a concentrar determinados residuos livianos y facilita su recolección.

Por qué recomiendan poner una bolsa de plástico en la escoba

El principal motivo está relacionado con la electricidad estática que puede generarse cuando el plástico entra en contacto y se mueve sobre distintas superficies. Este efecto puede favorecer que algunos residuos livianos se adhieran con mayor facilidad.

Por eso, el método puede resultar especialmente práctico para recoger cabellos, pelos de mascotas, pelusas y pequeñas partículas de polvo que suelen escapar de las cerdas convencionales.

Además, el cubrir la escoba con la bolsa, parte de la suciedad queda concentrada sobre el plástico en lugar de permanecer atrapada entre las cerdas. Esto puede hacer que la limpieza posterior del utensilio sea más sencilla.

Bolsa de plástico en la escoba: el truco casero para recoger pelos, pelusas y polvo al barrer

El truco que también ayuda a limpiar debajo de los muebles

Otra de las situaciones en las que este método puede resultar útil es al momento de barrer debajo de camas, sillones y mesas.

En esos espacios suelen acumularse grandes cantidades de polvo, pelos y pelusas que pueden ser difíciles de retirar. La escoba permite alcanzar esos sectores y la bolsa puede ayudar a que los residuos queden adheridos en lugar de desplazarse nuevamente por el ambiente.

Cómo colocar la bolsa en la escoba y usarla para barrer

Aplicar el método lleva pocos segundos. Primero hay que cubrir las cerdas de la escoba con una bolsa de plástico y procurar que quede suficientemente ajustada para que no se desprenda durante el movimiento.

Las asas pueden utilizarse para sujetarla alrededor del palo. Una vez asegurada, se puede comenzar a barrer de manera habitual, prestando atención a los sectores donde se acumulan pelos y pelusas.

Al terminar, la bolsa puede retirarse con cuidado y utilizarse para contener los residuos que quedaron reunidos durante la limpieza. Si todavía está limpia y en buenas condiciones, también puede reservarse para otro uso.