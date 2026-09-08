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Oficial | Todos los conductores tendrán un 50% de descuento en peajes del AMBA y el Corredor Atlántico si cumplen con este único requisito.

El único requisito para obtener un 50% en peajes del AMBA y el Corredor Atlántico desde el 01/09/26 hasta el 28/02/27 es descargarse la aplicación de MODO .

Cómo funciona la vinculación con MODO

TelePASE incorporó a MODO como uno de los medios de pago habilitados, junto a tarjetas de crédito, débito y Mercado Pago.

Si ya tenés un dispositivo TelePASE a tu nombre, podés asociarlo directamente desde la app y empezar a pagar tus próximas pasadas con MODO.

Quienes todavía no tienen el dispositivo pueden solicitarlo desde la misma plataforma y retirarlo en alguno de los puntos habilitados.

Un dato importante: solo se puede vincular un TelePASE que esté a tu propio nombre, es decir, con la patente asociada a tu DNI.

Oficial | Todos los conductores tendrán un 50% de descuento en peajes del AMBA y el Corredor Atlántico si cumplen con este único requisito. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Para activarlo, los pasos son:

Ingresar a la sección TelePASE en MODO , desde la app o la web

Elegir entre asociar un TelePASE existente o solicitar uno nuevo

Completar los datos del vehículo y confirmar el medio de pago

Esperar la validación, que incluye una retención temporal menor devuelta en hasta 72 horas

¿Cómo puedo acceder al beneficio de TelePASE?

Realizando una compra con tus tarjetas de crédito, débito y prepagas a través de MODO .

¿Dónde veo el descuento aplicado de TelePASE?

El reintegro lo verás acreditado en la cuenta de tu banco que elegiste comprar.

El el tope de reintegro será por cada autopista

Autopistas adheridas:

AUSA (Autopistas Urbanas S.A.).

AUSOL (Autopistas del Sol).

GCO (Grupo Concesionario del Oeste).

AUBASA (Autopistas de Buenos Aires S.A.).

50% de descuento en peajes del AMBA y el Corredor Atlántico

Tope de reintegro: $10.000 por usuario por promo.

Modalidad de uso: presencial QR .

Días que aplica: t odos los días .

Vigencia: del 01/09/26 al 28/02/27.

Ante cualquier consulta, los usuarios de TelePASE podrán consultar la página oficial para acceder a las vías de comunicación.

Qué pasa con el medio de pago anterior y qué cubre la red

Al confirmar la vinculación con MODO, el medio de pago que usabas antes queda automáticamente dado de baja. Desde ese momento, cada pasada se cobra directamente sobre la cuenta u tarjeta asociada en MODO.

El sistema no tiene costo de alta ni de mantenimiento, y la gestión se puede completar sin acercarse a ninguna oficina.

TelePASE ya cubre la totalidad de los accesos y autopistas del AMBA, además de buena parte de las rutas nacionales del país, aunque todavía existen algunos corredores donde el pago electrónico no está disponible y hay que abonar en efectivo en cabina.

En esos tramos, vincular el dispositivo a MODO no cambia nada: la barrera con TelePASE simplemente no se levanta y el conductor debe dirigirse al carril manual.

En síntesis, la vinculación con MODO no reemplaza al TelePASE físico, sino que le suma una forma más de pago para quienes ya manejan buena parte de su vida cotidiana desde el celular.