Al circular por rutas nacionales y caminos de un solo carril por mano, es habitual encontrarse con vehículos de gran porte, como camiones o colectivos de larga distancia, que accionan sus luces indicadoras de viraje.

Sin embargo, el uso de la luz de giro izquierda por parte de un camionero genera discusiones frecuentes entre los conductores, ya que existe una discrepancia entre lo fijado por la norma y la costumbre popular en los caminos argentinos .

Para evitar maniobras de sobrepaso peligrosas que puedan derivar en colisiones frontales, resulta fundamental conocer la regla oficial y la recomendación de los especialistas en seguridad vial.

Qué establece la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449

Según lo dispuesto por la legislación vial vigente en la Argentina, el uso de las luces de giro responde a un principio claro sobre la intención del vehículo que marcha adelante:

Luz de giro izquierda encendida: Indica que el vehículo que precede va a realizar una maniobra de giro a la izquierda o un sobrepaso. Por lo tanto, advierte al conductor de atrás que no debe adelantarse , ya que el carril contrario puede estar ocupado o la masa del camión impedirá completar la maniobra con seguridad.

Luz de giro derecha encendida: Señala que el camino por el carril contrario está despejado y el vehículo pesado se corre levemente hacia la banquina o mantiene su trayectoria para permitir y facilitar el sobrepaso del automóvil que viene por detrás.

Códigos en ruta. El Cronista | Gemini

La confusión generada por la “costumbre de la ruta”

A pesar de lo estipulado por la ley, durante décadas se consolidó en la cultura vial de la región una costumbre inversa : muchos camioneros utilizaban la luz de giro izquierda para indicar “podés pasar” y la derecha para avisar que venía un vehículo de frente.

Esta práctica informal provocó numerosos accidentes de tránsito por malas interpretaciones entre conductores experimentados y principiantes.

Debido a esta dualidad de criterios, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) insiste en la necesidad de respetar estrictamente la normativa legal para unificar el lenguaje en el tránsito y evitar confusiones críticas en momentos de sobrepaso.

Recomendaciones para un sobrepaso seguro en la vía pública

Antes de iniciar una maniobra de adelantamiento a un vehículo de carga pesada, se aconseja seguir una serie de pautas de conducción preventiva: