Finalmente se terminó la incertidumbre sobre una de las señales deportivas más vinculadas a la Selección argentina. TyC Sports confirmó oficialmente que transmitirá el Mundial 2026 y volverá a formar parte de la cobertura de la Copa del Mundo por sexta edición consecutiva. El anuncio llegó después de semanas de especulaciones sobre el futuro del canal en medio de los cambios que atraviesa el negocio de las transmisiones deportivas y el crecimiento de las plataformas de streaming. Incluso habían surgido dudas sobre la continuidad histórica de la señal en los Mundiales. Sin embargo, la empresa ratificó que estará presente en el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La señal deportiva confirmó que emitirá todos los encuentros de la Selección argentina durante el certamen y además ofrecerá otros partidos destacados de la competencia. El Mundial 2026 marcará además una edición histórica porque será la primera Copa del Mundo con 48 selecciones participantes. TyC Sports también adelantó que realizará una programación especial dedicada exclusivamente al torneo con cobertura durante las 24 horas. Según informó el canal, habrá móviles permanentes siguiendo el recorrido de la Scaloneta en cada una de las ciudades donde juegue el equipo dirigido por Lionel Scaloni. Además, la cobertura incluirá: La señal también buscará reforzar su estrategia digital con contenidos exclusivos para redes sociales y plataformas online. El Mundial 2026 tendrá una fuerte presencia tanto en televisión tradicional como en streaming. Además de TyC Sports: La Selección argentina integrará el Grupo J y comenzará la defensa del título frente a: TyC Sports además confirmó que contará con cámaras propias y posiciones exclusivas dentro de los estadios para seguir todo el recorrido de la Albiceleste durante la competencia.