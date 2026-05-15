El Banco de México (Banxico) anunció la emisión de 12 monedas conmemorativas por la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que será organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá. Se trata de un lanzamiento especial, cuyas piezas serán de oro. Estas piezas de colección son de edición limitada y cuentan con validez oficial como moneda de curso legal, conforme a la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que podrán utilizarse para realizar pagos en el país. A continuación, los detalles sobre la emisión de Banxico este año. Banxico informó que las monedas comenzarán a distribuirse a través del sistema bancario a partir de la próxima semana. Además, las versiones acuñadas en oro y plata estarán disponibles para el público desde la segunda mitad de mayo mediante distribuidores autorizados, entre ellos: De las 12 piezas emitidas, nueve están inspiradas en las ciudades mexicanas sede del Mundial, mientras que las otras tres destacan elementos representativos del patrimonio histórico, cultural y natural del país. La colección incluye cuatro monedas bimetálicas de circulación corriente y ocho piezas elaboradas en metales finos: cuatro de oro y cuatro de plata, todas acuñadas por la Casa de Moneda de México. Las monedas bimetálicas tienen forma dodecagonal y un valor nominal de 20 pesos. En tanto, las piezas de oro y plata son circulares y cuentan con valores faciales de 25 y 10 pesos, respectivamente. En el anverso de todas las monedas aparece el Escudo Nacional acompañado de la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”. La pieza inspirada en la Ciudad de México muestra en el reverso a un futbolista junto a un balón y, al fondo, el Ángel de la Independencia. También incorpora el logotipo oficial del Mundial y la identidad gráfica creada por la FIFA para representar a la capital mexicana. La moneda alusiva a Guadalajara presenta la figura de un jimador trabajando el agave, acompañada de un balón de futbol y los Arcos de Zapopan al fondo. Por su parte, la pieza correspondiente a Monterrey incluye la silueta de un futbolista, la Fuente de Crisol y el Cerro de la Silla como elementos representativos de la ciudad.