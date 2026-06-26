El gobierno federal de Estados Unidos mantiene vigente la restricción que impide obtener una Licencia de Conducir Comercial a quienes no demuestren un estatus migratorio legal en el país. La medida afecta de forma directa a conductores de camiones, autobuses y vehículos de carga o pasajeros, sectores donde este permiso es indispensable para trabajar.

La disposición, impulsada por la administración de Donald Trump, apunta a las licencias comerciales para no domiciliados (non-domiciled CDL) , otorgadas a residentes temporales que no son ciudadanos. Estos permisos están diseñados para vencer junto con el estatus migratorio del titular, por lo que su continuidad depende de la documentación vigente.

¿Qué licencias suspende el Gobierno y a quién alcanza la medida?

La regulación se concentra en las CDL, que habilitan la conducción de camiones, autobuses y unidades de transporte de carga o pasajeros. Este tipo de licencia exige criterios más estrictos que una credencial común, con exámenes teóricos, prácticos y evaluaciones médicas especializadas.

Por su rol en la logística y el transporte, cualquier cambio en los requisitos repercute en miles de trabajadores que dependen de este permiso para ejercer de manera legal . La medida es oficial y debe ser aplicada por todos los estados, sin excepciones de jurisdicción.

¿Cómo demostrar el estatus migratorio para conservar la licencia?

Quienes soliciten o renueven una CDL deberán acreditar que cuentan con un estatus migratorio legal en Estados Unidos. El objetivo federal es alinear los procesos estatales de emisión con la normativa migratoria vigente, reforzando el control sobre quién accede al permiso.

La regulación se concentra en las CDL, que habilitan la conducción de camiones, autobuses y unidades de transporte de carga o pasajeros.

Los documentos que permiten respaldar el trámite incluyen:

Residencia permanente (green card)

Permisos de trabajo vigentes

Otros registros oficiales emitidos por autoridades migratorias

¿Qué pasa con las licencias ya otorgadas?

Las credenciales concedidas previamente quedan sujetas a revisiones y posibles suspensiones si el titular no logra acreditar su estatus durante una renovación o verificación. Por eso, quienes ya poseen una CDL deben mantener su documentación en regla para evitar sanciones.

Según la región, podrían habilitarse mecanismos de notificación para regularizar la situación antes de una suspensión definitiva. Como los detalles varían por jurisdicción, se recomienda consultar al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) correspondiente.