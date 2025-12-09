Confirmado | Decretaron feriado el 22 de diciembre y habrá un nuevo fin de semana largo antes de Navidad, ¿a quiénes beneficia? Foto: Freepik

El Gobierno confirmó que será feriado el lunes 22 de diciembre, por lo que habrá un grupo de argentinos beneficiados con un fin de semana largo previo a los días libres de Navidad.

La fecha especial no afecta a nivel nacional, como sí lo son las fiestas navideñas o el Año Nuevo. Justamente, afectará solo a dos localidades de Buenos Aires por sus respectivos aniversarios fundacionales.

¿Por qué el 22 de diciembre es feriado y cómo se arma el fin de semana largo?

El decreto del feriado el 22 de diciembre se enmarca en las celebraciones de aniversarios fundacionales y fiestas patronales típicas de cada municipio bonaerense. Según el calendario 2025, este día cae en lunes, lo que naturalmente extiende el fin de semana del 20 al 22 de diciembre.

De esta manera, sábado, domingo y lunes libres, con el 24 de diciembre (Nochebuena) como cierre perfecto antes del feriado nacional de Navidad el 25.

Este fin de semana largo antes de Navidad no es aislado; se suma a una agenda repleta de feriados en diciembre 2025 en la provincia.

Municipio de Lezama

Por ejemplo, el 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María) ya es un feriado nacional que, combinado con adhesiones locales, genera puentes ideales para escapadas cortas. En total, diciembre suma más de 40 feriados locales en Buenos Aires, además de los nacionales, convirtiéndolo en el mes ideal para planificar turismo en fines de semana largos.

Feriado del lunes 22 de diciembre, ¿quién tiene un fin de semana largo?

No todas las zonas de la provincia se adhieren, pero si vivís en estas localidades, podés disfrutar del feriado adicional diciembre 2025. Los dos municipios que tienen feriado el 22 de diciembre:

Lezama : aniversario fundacional. Perfecto para un descanso en el corazón de la Pampa Húmeda.

Tordillo: celebración local que invita a explorar sus paisajes rurales.

¿Quiénes podrán disfrutar el feriado del 22 de diciembre?

El feriado del lunes 22 de diciembre afectará a estos principales grupos: