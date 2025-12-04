Cierran todos los bancos por tres días en Argentina y no se podrán hacer estos movimientos. Foto: Archivo

Los bancos son instrumentos importantes que facilitan el cobro de los sueldos, además de permitir transacciones para ahorrar e invertir, entre otras cosas. Sin embargo, habrá tres días en los que no se podrán hacer operaciones bancarias en Argentina.

Se trata de 72 horas en que las entidades permanecerán cerradas por un feriado. De esta manera, adelantaron cuáles serán los movimientos que no estarán permitidos durante esta fecha.

Cierran todos los bancos por tres días en Argentina y no se podrán hacer estos movimientos. Foto: Freepik

¿Por qué cierran todos los bancos por tres días en Argentina?

El cierre de bancos por 72 horas se debe al feriado nacional del 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María, que ha sido declarado como día no laborable para el sistema bancario por el Gobierno. Esta medida abarca:

Sábado 6 de diciembre : inicio del fin de semana.

Domingo 7 de diciembre : día no hábil.

Lunes 8 de diciembre: feriado oficial.

En total, suman tres días completos sin atención presencial, lo que equivale a 72 horas de inactividad en sucursales .

Operaciones bancarias que no se podrán hacer

El impacto principal recae en los trámites presenciales, ya que las sucursales estarán totalmente cerradas, sin horarios extendidos ni atención parcial. Esta es una lista de los movimientos bancarios prohibidos durante estos tres días en Argentina:

Consignaciones en caja : no podrás depositar cheques o efectivo directamente en ventanilla.

Retiros de montos altos : no podrás extraer sumas superiores a lo disponible en cajeros automáticos.

Apertura de productos financieros : cualquier solicitud de cuentas, tarjetas o préstamos que requiera firma presencial queda suspendida.

Radicación de documentos : imposible presentar papeles para créditos, hipotecas, reclamos o certificaciones.

Verificación de identidad presencial : no se podrán cotejar datos ni usar huella digital en sucursal.

Cualquier gestión administrativa con funcionario: si depende de un empleado de banco, es mejor posponerla.

Operaciones que sí estarán disponibles

El sistema financiero no estará del todo paralizado, sino que habrá canales alternativos que los bancos dejarán en funcionamiento durante estos tres días: