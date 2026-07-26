Aunque julio ya no tiene más feriados nacionales, miles de argentinos podrán disfrutar de un nuevo día de descanso la próxima semana gracias a un asueto local confirmado por las autoridades.

La medida regirá el martes 28 de julio y alcanzará a dos municipios de la provincia de Buenos Aires, donde se suspenderán las actividades por una fecha histórica.

De esta manera, en plenas vacaciones de invierno para la comunidad educativa bonaerense, algunos trabajadores podrán aprovechar de un receso laboral.

Qué ciudades tendrán feriado el martes 28 de julio

El beneficio alcanzará a los vecinos de Guaminí y General Villegas, que celebrarán un nuevo aniversario de su fundación.

Oficial | Declaran asueto local para el martes 28 de julio para las localidades de Guaminí y General Villegas. (Foto: Shutterstock) Shutterstock

La fecha recuerda la creación oficial de ambos distritos, ocurrida el 28 de julio de 1886, cuando fueron establecidos mediante una ley provincial que reorganizó el oeste bonaerense.

A quiénes alcanza el asueto local el próximo 28 de julio

Como sucede con este tipo de feriados, la medida tendrá impacto principalmente en el sector público.

Entre los servicios que podrían verse afectados se encuentran:

Dependencias de la administración municipal.

Oficinas públicas provinciales.

Sucursales del Banco Provincia.

En el sector privado, cada empleador podrá definir si adhiere o no al asueto.

Cuándo es el próximo feriado nacional en Argentina

Después del 9 de julio, el calendario nacional no prevé nuevos feriados durante el resto del mes, por lo que los argentinos tendrán que esperar hasta mediados de agosto.

Concretamente, el próximo descanso para todo el país será el lunes 17 de agosto, cuando se conmemore el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, una de las fechas trasladables del calendario oficial de 2026.