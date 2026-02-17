Miles de argentinos disfrutarán de una jornada extra de descanso tras el feriado de Carnaval, ya que el miércoles 18 de febrero fue decretado como asueto para dar paso un fin de semana largo de cinco días. El feriado del miércoles no se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un asueto que beneficiará a un grupo de trabajadores de la provincia de Buenos Aires. La jornada no laborable será en la localidad bonaerense de Indio Rico, por el aniversario fundacional. Habrá un cese de tareas para los empleados públicos y para los privados será opcional según los empleadores. En conmemoración de la fecha, se realizarán diversas celebraciones artísticas, eventos religiosos, culturales y gastronómicos. Según indica el calendario oficial, la próxima jornada de descanso será durante el fin de semana largo de la primera semana de abril. El jueves 2 se conmemorará el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (misma fecha que el Jueves Santo). Luego, el 3 será Viernes Santo para generar un descanso de cuatro días seguidos.