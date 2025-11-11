El fin de semana XXL del 21 al 24 de noviembre llega con una excusa perfecta para hacer las valijas y escaparse de la rutina. Cuatro días para descansar, disfrutar y descubrir nuevos paisajes. Y si hay una ciudad que reúne todo lo necesario para vivir esa experiencia: mar, buena gastronomía, espectáculos y naturaleza, esa es Mar del Plata.

Con su energía única y su espíritu costero, la “ciudad feliz” se prepara para recibir a miles de visitantes con propuestas para todos los gustos: desde largas caminatas frente al mar y paseos por la sierra hasta noches de teatro, música y sabores locales. Una escapada ideal para cerrar el año con aire fresco, relax y mucha diversión.

Playa todo el año: más allá del verano

Mar del Plata cuenta con 47 kilómetros de costa que invitan a visitarla en cualquier estación. No es necesario esperar al verano para disfrutar de una caminata por la orilla o para mojar los pies en el mar.

Los visitantes pueden elegir entre playas más céntricas o aquellas más alejadas, distribuidas hacia el norte o hacia el sur. Hay opciones para todos: algunas son ideales para familias, otras para el público joven, y también están las que ofrecen servicios de balneario y escuelas de surf y stand up paddle. La recomendación es clara: intentar visitar una playa distinta cada día.

La ruta de los sabores Marplatenses: delicias imperdibles

Para los amantes de la buena mesa, Mar del Plata es el sitio indicado para probar sabores únicos.

A la hora del almuerzo o la cena, es obligatorio probar los clásicos platos elaborados con pescados. También se destacan las cazuelas de mariscos y las carnes acompañadas por hortalizas y verduras cultivadas en la zona.

En los desayunos y meriendas, reinan las medialunas. A ellas se suman los tradicionales churros y los alfajores. Y para el postre, no se pueden dejar de probar los helados artesanales marplatenses, perfectos para cualquier momento del día.

Cultura, espectáculos y la noche que enciende la ciudad

La agenda cultural de Mar del Plata se mantiene activa durante todo el año, pero en los fines de semana largos ¡la cartelera se multiplica! Hay propuestas para cada tipo de público: teatro local y nacional, recitales, danza, festivales, eventos deportivos y mucho más.

Entre los shows destacados del fin de semana XXL del 21 al 24 de noviembre se encuentran:

Las Pelotas – 21/11 en La Plaza de la Música. Rodrigo Tapari – 21/11 en el Centro de Arte Radio City – Roxy – Melany. Uriel Lozano – 22/11 en Club Once Unidos. Dyango – 23/11 en el Centro de Arte Radio City – Roxy – Melany. Callejero Fino – 23/11 en Brewhouse. Festival de diseño “Etcétera” – 22/11 en Villa Victoria. Obra “¡Chau Macoco!” – 21 y 22/11 en el Teatro Tronador.

La diversión está 100% asegurada con una agenda que combina música, teatro y diseño en cada rincón de la ciudad.

Vida nocturna frente al mar

Al caer el sol, Mar del Plata despliega toda su energía nocturna con opciones para cada estilo: Recorrer cervecerías artesanales y bares de fábrica para degustar los mejores estilos locales. Visitar vermuterías o probar tragos de autor en bares con vista al mar. Cenar en restaurantes gourmet con platos de cocina marplatense. Probar suerte en bingos y casinos. Bailar hasta el amanecer en boliches frente al mar, donde la música y el clima costero se combinan para cerrar la noche de la mejor manera.

Aventura y naturaleza: el oasis de Sierra de los Padres y Chapadmalal

Para quienes buscan planes al aire libre y contacto directo con la naturaleza, existen alternativas a pocos minutos del centro.

A tan solo 30 minutos, yendo por la ruta 226, se encuentran la Laguna y Sierra de los Padres. La laguna, enmarcada por bosques de araucarias y eucaliptos, es un escenario perfecto para pescar, hacer un pícnic o practicar canotaje y remo en sus aguas tranquilas.

Muy cerca, Sierra de los Padres ofrece la posibilidad de visitar centros comerciales, conocer la histórica Gruta de los Pañuelos, o disfrutar de un café con vistas increíbles a las sierras y los campos cultivados.

Hacia el sur, a 20 minutos de la ciudad yendo por la ruta 11, la zona de Chapadmalal es un paraíso de desconexión. Este lugar se distingue por su entorno tranquilo y natural, erigiéndose entre dunas, mar y acantilados. Está compuesto por varias urbanizaciones como Playa Chapadmalal, Los Lobos y El Marquesado.

Si se busca diversión y entretenimiento, la ciudad ofrece actividades como paseos aéreos, parapente, alquiler de bicicletas, trekking o la posibilidad de practicar golf. Para los más chicos, hay parques con camas elásticas, tirolesas, puentes colgantes y muros de escalada.

Los clásicos de siempre: postales infaltables

Todo viaje a Mar del Plata requiere una parada en sus paseos tradicionales, esos que garantizan la foto familiar o la postal que no puede faltar.

Es imprescindible recorrer la Rambla a pie, donde se encuentra el famoso Monumento a los Lobos Marinos. Bajando por las escalinatas de la Plazoleta de la Armada Argentina, se puede disfrutar de esta vista clásica.

Otro punto destacado hacia el extremo sur de la bahía es el Torreón del Monje. Con su aspecto de antigua fortaleza, esta construcción es una de las postales típicas más reconocibles de la ciudad.

Mar del Plata espera a sus visitantes con una oferta inagotable de propuestas para disfrutar. Para planificar cada detalle de la escapada y no perderse ninguna experiencia, se recomienda ingresar al sitio oficial www.turismomardelplata.gob.ar o descargar la APP Oficial “Guía Turística Mar del Plata”, gratuita y disponible para dispositivos Android e iOS.