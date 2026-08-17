Miles de argentinos esperaban con ansias el feriado del lunes 17 de agosto para disfrutar de tres días consecutivos de descanso. En este contexto, el asueto del martes 18 de agosto permitirá extender el fin de semana largo y beneficiará a un grupo de trabajadores.

Quiénes podrán disfrutar del feriado del martes 18 de agosto

El próximo martes 18, la localidad de Tres Algarrobos, ubicada en el partido de Carlos Tejedor, en la provincia de Buenos Aires, cumplirá 125 años de su fundación.

La fecha conmemora el decreto emitido por el gobierno provincial de Bernardo de Irigoyen, que dio paso al trazado definitivo de la localidad, caracterizado por sus diagonales.

Las características arquitectónicas del pueblo reflejan su origen agrícola, la llegada del ferrocarril y la influencia de los inmigrantes que se establecieron en la zona desde comienzos del siglo XX.

Será feriado el 18 de agosto en esta región del país. Conoce los motivos Shutterstock / Composición Canva

En 1902 el pueblo comenzó a crecer a partir de los remates de tierras fiscales y se inauguró la plaza principal Bernardino Rivadavia. Más adelante, recibió el flujo inmigratorio que dio paso a la producción agropecuaria.

Ya en 1910 llegó el ferrocarril del Oeste. La primera estación llevaba el nombre “Cuenca” en homenaje al notable médico cirujano y poeta Claudio Mamerto Cuenca.

Las autoridades de Carlos Tejedor organizan actividades durante el fin de semana para celebrar la fecha con artistas invitados y gastronomía.

Quiénes verán su fin de semana extendido

El feriado del lunes 17 de agosto es de carácter nacional, lo que significa que aplicará a todos los trabajadores del país. No obstante, el asueto del 18 de agosto será para los trabajadores públicos y empleados del Banco Provincia de Tres Algarrobos.

En caso de quienes presten servicios en el sector privado, será opcional según cada caso.



