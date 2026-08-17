El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel naranja y amarillo para este lunes 17 de agosto por un escenario de condiciones meteorológicas adversas que alcanzará a distintas regiones del país.

Se esperan nevadas intensas, fuertes vientos y tormentas que podrían estar acompañadas por granizo, abundante lluvia y ráfagas de gran intensidad.

Nevadas intensas: algunas zonas podrían acumular hasta 60 centímetros

Una de las situaciones más delicadas se presenta en sectores cordilleranos. Mendoza cuenta con una alerta naranja por nevadas persistentes de variada intensidad, con acumulaciones estimadas de entre 10 y 25 centímetros durante el período de vigencia de la advertencia, aunque los registros podrían ser superiores de manera puntual.

Además, rige una alerta amarilla para sectores de Neuquén, Mendoza, San Juan y La Rioja. En las áreas de mayor altura se prevén acumulaciones de nieve de entre 30 y 60 centímetros, mientras que en zonas más bajas los valores serían menores.

El SMN también advirtió que puede registrarse una combinación de lluvia y nieve, especialmente en sectores de menor elevación. La presencia de nieve en suspensión podría reducir considerablemente la visibilidad.

Vientos extremos: las ráfagas podrían llegar a los 130 km/h

El viento será otro de los principales protagonistas de la jornada. El organismo meteorológico mantiene una alerta amarilla para sectores de Salta, Jujuy, La Rioja y Santiago del Estero.

En las zonas cordilleranas se esperan vientos provenientes del oeste con velocidades de entre 60 y 80 km/h. El dato más preocupante son las ráfagas, que podrían alcanzar los 130 km/h, especialmente en los sectores más expuestos .

El SMN mantiene alertas por nevadas, fuertes vientos y tormentas para este lunes 17 de agosto en distintas regiones del país. SMN + Canva

Tormentas fuertes, granizo y lluvias intensas: qué provincias están bajo alerta

El SMN también emitió una alerta amarilla por tormentas para sectores del este de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. En esas regiones se prevén precipitaciones de variada intensidad, que podrían presentarse acompañadas por ráfagas fuertes, granizo, abundante caída de agua en períodos breves e intensa actividad eléctrica.