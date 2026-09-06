Confirmado | Declaran feriado el lunes 7 de septiembre para dar paso al único fin de semana lago del mes para estos trabajadores.

Si bien septiembre es un mes sin feriados a nivel nacional, un grupo de trabajadores de la provincia de Buenos Aires disfrutará de un asueto el lunes 7 de septiembre.

Los habitantes de la localidad de Colonia Seré, ubicada al oeste de la provincia de Buenos Aires, tendrán una jornada no laborable que se unirá al fin de semana para forma un descanso extendido de tres días .

La medida fue decretada para festejar el aniversario fundacional número 123, por lo que los trabajadores de la administración pública y el Banco Provincia podrán aprovechar la fecha.

Por qué es feriado el lunes 7 de septiembre

Colonia Seré fue fundada el 5 de septiembre de 1903 y este año celebrará su aniversario fundacional número 123. La fecha celebra uno de los acontecimientos más importantes dentro del calendario institucional y cultural de la comunidad.

La localidad forma parte del partido de Carlos Tejedor al oeste de la provincia de Buenos Aires, una zona conocida por su fuerte tradición agropecuaria.

Confirmado | Declaran feriado el lunes 7 de septiembre para dar paso al único fin de semana lago del mes para estos trabajadores.

Quiénes disfrutarán del descanso del lunes

El feriado alcanzará a los empleados de la administración pública que presten servicios en Colonia Seré y al personal del Banco Provincia que opere en la localidad.

De esta manera, quienes estén incluidos en estos sectores podrán disfrutar de una jornada no laborable que se sumará al fin de semana.

En caso de las actividades industriales, comerciales y demás servicios privados, la medida es de carácter optativo, lo que significa que quedará a criterio de cada empleador.

Qué feriados quedan en el año

El calendario de fechas festivas para lo que resta del año señala lo siguiente: