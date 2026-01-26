Un grupo de trabajadores podrá disfrutar de un nuevo feriado el próximo lunes 2 de febrero, que dará lugar a un fin de semana largo de tres días y será el primer descanso extendido del segundo mes del 2026 para estas personas.

Los argentinos alcanzados por esta jornada no laborable tendrán la oportunidad de hacer una mini escapada en plena temporada de verano, debido a que contarán con un receso adicional de 3 días para aprovechar la llegada de las temperaturas más altas del año calendario.

Lunes 2 de febrero: ¿dónde habrá un nuevo feriado?

En este caso, no se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un asueto para algunos ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, donde algunos trabajadores gozarán de una nueva jornada extraordinaria por fin de año.

El lunes 2 de febero será feriado en las localidades de Guamini y Ayacucho, que tendrán un fin de semana extralargo de 3 días para poder descansar en el medio del mes más fuerte de la temporada alta de verano.

El lunes 2 de febrero será feriado en algunas localidades de Buenos Aires.

¿Quiénes podrán aprovechar este nuevo feriado el lunes 2 de febrero?

Por el aniversario fundacional de estas localidades habrá cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los privados que reciban el permiso de sus empleadores.

El fin de semana del sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero habrá diferentes actividades en conmemoración de la fundación de estas localidades. Además, habrá celebraciones artísticas con diversos eventos religiosos, culturales y gastronómicos.

Las efemérides y celebraciones del 2 de febrero

Día los humedales.

Nace el famoso cantante de tango Julio Sosa.

Primera fundación de Buenos Aires.

Día de la Marmota.

Según el calendario oficial del Gobierno, el próximo feriado será en Carnaval.

¿Cuándo es el próximo feriado en Argentina?

El último feriado a nivel nacional fue el 1 de enero por Año Nuevo. Para la próxima festividad habrá que esperar hasta febrero, cuando tendrá lugar el fin de semana largo de Carnaval.

Los feriados con fin de semana largo del 2026