A la hora de comprar dólares, muchos ahorristas buscan conocer cuál es el banco que ofrece la mejor cotización; es decir, la más barata. Aunque las diferencias entre entidades puede representar un ahorro importante cuando se realizan operaciones por montos elevados.

Con el dólar oficial moviéndose cerca de los $1.480 pesos, los valores publicados por las entidades financieras muestran una relativa estabilidad. Sin embargo, al observar el detalle banco por banco aparecen algunas diferencias que permiten identificar dónde conseguir el dólar más barato y cuáles son las opciones más económicas para este lunes.

Qué banco vendió el dólar oficial más barato este lunes

Las cotizaciones informadas por las principales entidades financieras muestran que el precio de venta del dólar oficial se mantiene dentro de una franja reducida.

De acuerdo con los valores de referencia, los bancos que ofrecen el dólar más barato son Banco Ciudad, Banco Comercio y Brubank.

En estas entidades, la divisa estadounidense se vende a $1.475, ubicándose por debajo del promedio del mercado.

Los bancos que ofrecen el dólar más barato al lunes 22 de junio son Banco Ciudad, Banco Comercio y Brubank. (Foto: Pexels)

Las principales cotizaciones de venta son las siguientes:

Banco Ciudad: $1.475

Banco Comercio: $1.475

Brubank: $1.475

Banco Nación: $1.480

Banco Galicia: $1.480

Banco BBVA: $1.480

Banco Hipotecario: $1.480

Banco Credicoop: $1.480

Banco Piano: $1.480

Por su parte, las cotizaciones más elevadas del día corresponden a Banco Santander, Banco Patagonia, Banco Macro e ICBC, donde el dólar oficial se vende a $1.485.

Dólar tarjeta: cuáles son los bancos con la cotización más baja

El dólar tarjeta continúa siendo una referencia importante para quienes realizan consumos en el exterior o pagan servicios internacionales.

Esta cotización incorpora una percepción del 30% a cuenta del Impuesto a las Ganancias, motivo por el cual se ubica por encima del dólar oficial minorista.

Los bancos con el dólar tarjeta más barato este lunes son:

Banco Ciudad: $1.917,50

Brubank: $1.917,50

Banco Galicia: $1.924

Banco Nación: $1.924

Banco BBVA: $1.924

Banco Credicoop: $1.924

Banco Provincia : $1.924

En el otro extremo aparece Banco Piano, con una cotización de $1.937, la más alta entre las entidades relevadas.

Banco Piano ofrece el dólar tarjeta a una cotización de $1.937. (Foto: Archivo)

Desde diciembre de 2024, los consumos realizados en moneda extranjera con tarjetas de crédito y débito continúan alcanzados por la percepción del 30% a cuenta del Impuesto a las Ganancias, un recargo que sigue marcando una diferencia significativa respecto del dólar oficial.