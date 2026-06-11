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Los cajeros automáticos son una herramienta fundamental los clientes de bancos. Pese a la gran popularidad de las billeteras virtuales, las terminales aún son calves para todos aquellos que desean extraer efectivo fácil, seguro y sin tener que hacer filas en los bancos
Asimismo, están disponibles la 24 horas, uncluso en días de paro y durante feriados nacionales. En este contexto, las entidades financieras publicaron los límites de extracción diarios que los clientes no pueden superar para retirar los billetes.
¿Cuánta plata puedo extraer del cajero automático?
Los bancos informan los límites de extracción diarios por un tope máximo establecido por cada entidad, según el tipo de cuenta y del historial crediticio de cada cliente. Los limites cambian según cada entidad:
Banco
Tope de extracción diario
Banco Nación
Tope de $ 500.000 por día, puede extenderse hasta $ 1.000.000 a través de la aplicación del homebanking.
Banco Provincia
Máximo de $ 400.000, que también podrá ampliarse por medio de las aplicaciones bancarias.
Banco Ciudad
Límite de $ 800.000, con la opción de aumentarlo a un final de $ 1.200.000.
Banco Galicia
Extracciones de hasta $ 400.000 y un total de $ 4.000.000 en cajeros propios.
ICBC
Tope diario de $ 600.000 y $ 800.000.
Banco BBVA
Límite de $ 2.1 millones, según cada perfil de cliente.
Banco Macro
Su límite se mantiene en $ 400.000
Banco Santander
Retiros de hasta $ 900.000 y de hasta $ 1.700.000 para clientes Platinum o Black.
Billeteras virtuales: hasta cuánto dinero se puede transferir sin que sepa ARCA
Las billeteras virtuales también son una aliado clave para los ahorristas y clientes que buscan sacar rendimientos de forma fácil y segura. Según un informe del Monitor Nacional Fintech, más del 96% de los mayores de 18 años las utilizan.
Desde el Gobierno nacional aplicaron nuevas medidas económicas en el arco del “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros” y la “Ley de Inocencia Fiscal”. De esta manera, ARCA informó a partir de qué montos las billeteras deberán informar para las transferencias, extracciones, inversiones y más.
|Concepto
|Antes
|Ahora - Personas Físicas
|Ahora - Personas Jurídicas
Monto total sujeto a información
|$ 1.000.000
|$ 50.000.000
|$ 30.000.000
Extracción de dinero
Desde cualquier monto (incluso $ 100)
Hasta $ 10.000.000
Hasta $ 10.000.000
Saldos bancarios (último día del mes)
|$ 700.000 / $ 1.000.000
|$ 50.000.000
|$ 30.000.000
Plazos fijos
|$ 1.000.000
|$ 100.000.000
|$ 30.000.000
Transferencias y billeteras virtuales
|$ 2.000.000
|$ 50.000.000
|$ 30.000.000
Tenencias en Alycs (sociedades de bolsa)
Se informaba cualquier monto
|$ 100.000.000
|$ 30.000.000
Compras como consumidor final
$ 250.000 en efectivo / $ 400.000 otros medios
|$ 10.000.000
|$ 10.000.000
En caso superar los topes establecidos, el organismo fiscal podrá solicitar una justificación de fondos. Los documentos válidos son:
- Recibos de sueldo o comprobantes de haberes
- Declaraciones juradas de impuestos
- Facturación en caso de autónomos o monotributistas
- Contratos de compraventa
- Certificados de ingresos firmados por contadores
- Extractos bancarios