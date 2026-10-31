Vista aérea del Estadio Alberto J. Armando "La Bombonera", Barrio de La Boca, Buenos Aires, Argentina. (Fuente: Wikimedia Commons / ProtoplasmaKid)

Boca Juniors y River Plate volverán a enfrentarse este domingo 1° de noviembre en uno de los encuentros más apasionantes de la historia del fútbol. Con el Superclásico a la vuelta de la esquina, uno de los datos que buscan saber tanto los fanáticos como los hinchas neutrales es cómo sintonizar el partido si de reside fuera de la Argentina .

Ambos equipos se enfrentarán en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 con mucho más que un duelo en juego, por lo que ha despertado un mayor interés entre sus simpatizantes.

Para quienes viven en otro país de Sudamérica, existe la posibilidad de acceder a la transmisión a través de una reconocida plataforma de streaming.

Boca vs River desde el exterior: qué plataforma transmite el Superclásico en vivo

El Superclásico entre Boca y River se jugará este domingo 1 de noviembre de 2026, a las 15:00 h. de Argentina, Uruguay y Chile, y a las 13:00 h. de Colombia, Ecuador y Perú .

En Argentina, el partido se podrá sintonizar en vivo a través de los canales televisivos de ESPN Premium y TNT Sports.

Boca Juniors y River Plate se enfrentarán este domingo 1° de noviembre en la Bombonera, en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. (Foto: Gemini) Gemini (Audiencias)

Sin embargo, para quienes busquen verlo desde el exterior, deberán consultar cuál es la plataforma de su país de residencia que tiene los derechos de transmisión de la Liga Profesional de Fútbol.

Para aquellos que residen en otro país de Sudamérica que no sea Argentina, el Superclásico se podrá ver a través de Disney+ Plan Premium.

¿Cómo llegan Boca y River al Superclásico de este domingo?

Boca llega en un buen momento futbolístico y es el único equipo que se mantiene vivo en todas las competencias: líder de la tabla anual, en la lista de los primeros ocho que podrían jugar los playoffs del Torneo Local, y próximo a disputar la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield y la final de la Copa Sudamericana 2026 ante Atlético Mineiro .

Por su parte, River llega con una sola derrota en sus últimos nueve encuentros del campeonato. Además consiguió su segunda victoria consecutiva tras imponerse 1-0 frente a Racing en el Monumental.

El resultado del Superclásico puede acarrear consecuencias importantes para ambos equipos, especialmente en la pelea por la tabla anual y la clasificación a la CONMEBOL Libertadores 2027.

El último antecedente entre los dos fue el 19 de abril de 2026, cuando el xeneize se impuso por 1-0 como visitante, con un gol de penal de Leandro Paredes.