“Hola, hoy es lunes 27, estoy en Buzones, acá está el mono mío”. Con anteojos negros y una gorra, un hombre que asegura estar detenido en la cárcel de Magdalena se filma desde lo que describe como un sector de castigo. En su relato mezcla referencias a la hinchada de Gimnasia, consignas en favor de Perón y Eva Perón y expresiones contra Javier Milei. Hacia el final, lanza una amenaza directa al Presidente: “Te voy a matar, pelo de muñeco, hijo de puta”.

El video forma parte de una serie de publicaciones que quedaron bajo investigación después de que dos personas denunciaran amenazas y mensajes contra el Gobierno en redes sociales. A partir de esas presentaciones, la Policía Federal detuvo a dos hombres en distintos operativos realizados en la provincia de Buenos Aires.

La primera investigación comenzó en agosto, luego de que una persona alertara a través de la línea 134 del Ministerio de Seguridad Nacional sobre una publicación en TikTok con una amenaza explícita contra Milei.

A partir de esa denuncia, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) realizaron tareas de análisis para identificar al titular del perfil y establecer su domicilio. Con esa información, allanaron una vivienda en Los Hornos, partido de La Plata, donde detuvieron a un hombre mayor de edad.

Durante el procedimiento secuestraron distintas prendas de vestir que presentaban características similares a las utilizadas por el sospechoso en los videos: una bufanda marrón y blanca, un buzo negro con rayas blancas y zapatillas blancas con rayas negras.

La segunda causa se inició a fines de octubre, también a partir de una denuncia recibida en la línea 134. En este caso, un vecino advirtió sobre las publicaciones de un usuario de una red social que, según describió, difundía mensajes en los que llamaba a “derrocar al gobierno actual”.

El denunciante también alertó sobre la presencia de armas de fuego, específicamente fusiles, en uno de los videos. En las imágenes aparecía un libro con dibujos e inscripciones como «Muerte o libertad» y «Rompiendo las barreras del algoritmo». También se escuchaban expresiones contra las fuerzas de seguridad y referencias al Falcon verde, asociado con los secuestros y desapariciones durante la última dictadura militar.

A partir de esos elementos, personal de la División Delitos Constitucionales de la PFA identificó al usuario y estableció su domicilio. Por orden de la Fiscalía Descentralizada de Quilmes, a cargo de Silvia Cavallo, se realizó un allanamiento en un inmueble de la avenida Crisólogo Larralde.

El lugar donde se produjo una de las detenciones. Ministerio de Seguridad

En el lugar, un joven argentino de 19 años fue notificado de la causa como posible autor de las amenazas. Los efectivos secuestraron un teléfono celular y una notebook desde los cuales se habrían realizado las publicaciones.