Cómo eliminar los hongos de la cortina de ducha sin descolgarla. Fuente: archivo

La cortina del baño permanece expuesta diariamente a factores críticos como el agua, la condensación de vapor y la escasa circulación de aire. Esta combinación convierte a la superficie en un terreno ideal para la proliferación de hongos, un problema doméstico recurrente que requiere una intervención oportuna.

Especialistas en remediación ambiental advierten que las esporas pueden propagarse en un lapso de 24 a 48 horas, aunque existen métodos caseros altamente efectivos para limpiar el material y evitar la necesidad de reemplazarlo.

Métodos caseros y efectivos para combatir los hongos

Para llevar a cabo una limpieza profunda, la alternativa más recomendada por su poder de acción es el uso de vinagre blanco, cuyo contenido de ácido acético permite desinfectar tanto cortinas plásticas como de tela.

El procedimiento estándar consiste en descolgar la pieza, utilizar guantes de protección y sumergirla durante una hora en una mezcla de una medida de vinagre por cada litro de agua fría, frotando luego las zonas críticas con un cepillo de cerdas blandas.

Ante manchas más persistentes, se puede aplicar una pasta de bicarbonato de sodio con agua sobre la superficie y rociar vinagre por encima para generar una reacción efervescente que desprenda la suciedad adherida.

En el caso de las cortinas aptas para lavarropas, como las de tela o vinilo pesado, se aconseja lavarlas en un ciclo suave junto con toallas viejas para aumentar el roce de limpieza, sumando detergente habitual y bicarbonato.

Es fundamental evitar el uso de la secadora en materiales plásticos para prevenir daños por calor, así como no combinar jamás vinagre con lavandina durante el proceso, dado que esa mezcla genera gases tóxicos para la salud.

Pautas de ventilación y prevención continua

La estrategia principal para mantener el baño libre de microorganismos radica en controlar la humedad del ambiente, la cual debe situarse idealmente entre el 35% y el 50%.

Activar el extractor de aire durante la ducha y mantenerlo encendido al menos 20 minutos después ayuda a disipar la condensación acumulada en el espacio. Además, se recomienda extender la cortina por completo tras cada uso en lugar de dejarla replegada, evitando así que el agua quede atrapada entre los pliegues del tejido o plástico.

Como rutina de mantenimiento preventivo, los especialistas sugieren aplicar dos o tres veces por semana un rociado de agua y vinagre en partes iguales sobre toda la superficie. A su vez, realizar un lavado integral una vez al mes y renovar la cortina en lapsos de seis meses a un año permite garantizar un entorno higiénico en el hogar.