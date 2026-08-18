Las alfombras del auto pueden, por su uso constante, acumular restos de comida, humedad, tierra y otras partículas que, con el tiempo, son fuente de malos olores dentro del vehículo.

Para combatir esta problemática existe un truco casero sencillo de aplicar que consiste en esparcir bicarbonato de sodio sobre esos tapices.

Este ingrediente puede absorber y ayudar a neutralizar los olores que quedaron atrapados entre las fibras.

Poner bicarbonato en las alfombras del auto: por qué lo recomiendan

El bicarbonato puede utilizarse como una alternativa sencilla para tratar olores desagradables. Este truco permite, en lugar de sólo cubrir los malos olores con una fragancia, reducirlos de manera directa.

Esparcir bicarbonato por las alfombras del auto puede ayudar a combatir malos olores.

Cómo aplicar bicarbonato de sodio en las alfombras del auto

El primer paso será retirar las alfombras del vehículo y eliminar la suciedad visible.

Luego será necesario, esparcir una capa fina de bicarbonato de sodio sobre toda la superficie y no colocar una cantidad excesiva, sino enfocarse en cubrir de manera uniforme todas las zonas donde se concentran los olores.

Es importante dejar actuar el producto durante varias horas para mayor efectividad. Lo ideal es dejarlo actuar durante toda la noche.

Qué hacer si el mal olor no se va

Si el mal olor persiste incluso después de aplicar el bicarbonato de sodio, es posible que aún exista una fuente de humedad o suciedad en la alfombra.

En estos casos, la mejor solución es localizar el origen del problema y realizar una limpieza mucho más profunda.

El consejo es siempre asear en lugares ventilados, utilizar guantes y elementos de seguridad al momento de limpiar, así como mantener la mezcla lejos del rostro.