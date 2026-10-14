Qué medios de pago permiten acceder a los descuentos, cuáles son los topes y cómo aprovechar las promociones.

Durante octubre, bancos y billeteras virtuales ofrecen reintegros de hasta el 100% en los boletos de colectivo y subte.

Las promociones de Mercado Pago, BBVA, Mastercard y Santander permiten reducir el gasto en transporte público: cada beneficio tiene requisitos, límites mensuales y medios de pago específicos.

En algunos casos, para acceder a estos descuentos, se necesita pagar con NFC desde el celular, utilizar un código QR o activar previamente la promoción en la aplicación. A su vez, los reintegros pueden estar limitados a determinados usuarios y transportes.

Cómo conseguir el 100% de la bonificación con Mercado Pago

Mercado Pago ofrece durante octubre una promoción que permite recuperar hasta el 100% del valor del pasaje en colectivos y subtes. El beneficio tiene un tope de $15.000 mensuales por cuenta y está disponible hasta el 31 de octubre.

A diferencia de otras promociones, esta alternativa está habilitada únicamente para determinados usuarios. A su vez, es necesario pagar mediante el código QR de Mercado Pago y activar las promociones.

Para saber si una cuenta puede acceder al reintegro, el usuario debe ingresar a la aplicación y comprobar si la promoción aparece disponible. Si no está habilitada, no debe darse por hecho que el pago generará una devolución.

Cómo conseguir el beneficio con Mastercard y BBVA

Bancos y billeteras virtuales ofrecen reintegros de hasta el 100% en colectivos y subtes durante octubre.

Los usuarios de Mastercard pueden acceder durante octubre a una promoción que devuelve el 100% del valor de los viajes en colectivo, con un tope de $25.000 mensuales por tarjeta.

Para obtener el beneficio, deben pagar mediante tecnología NFC desde el celular, con una tarjeta de débito o crédito vinculada al dispositivo.

La promoción está vigente hasta el 31 de octubre de 2026 . Para aprovecharla, es necesario comprobar que el teléfono permita realizar pagos sin contacto y que la tarjeta esté correctamente vinculada.

En cambio, BBVA ofrece un beneficio específico para clientes que tengan tarjetas Mastercard de la entidad. La promoción permite recuperar el 100% del boleto de subtes, también mediante pagos NFC desde el celular, con un tope de $25.000 por mes y vigencia hasta el 31 de octubre.

En ambos casos, el método de pago es fundamental: utilizar la tarjeta física o elegir otra modalidad podría impedir que se aplique el reintegro.

Santander: cómo obtener hasta el 100% de devolución en transporte público

Santander ofrece durante octubre un reintegro del 50% en viajes de colectivo y subte para quienes abonen mediante QR Transporte desde la aplicación del banco o MODO.

El beneficio tiene un límite de devolución de $8.000 mensuales. Sin embargo, los clientes que cuentan con Sorpresa Santander pueden acceder a una devolución de hasta el 100%, con un tope de $16.000 por mes.

La promoción está vigente hasta el 31 de octubre. Antes de pagar, conviene verificar las condiciones aplicables a la cuenta y comprobar que se esté utilizando el QR Transporte habilitado para la promoción.

Qué otros beneficios hay para reducir los gastos en transporte público

Más allá de las promociones de Mercado Pago, BBVA, Mastercard y Santander, existen otras alternativas para recuperar parte del gasto en transporte público durante octubre.

Naranja X, Banco Macro y Ripio ofrecen descuentos con distintos porcentajes de devolución, medios de pago y topes mensuales.

Naranja X cuenta con dos beneficios diferentes: el primero ofrece un reintegro del 50% en viajes de subte abonados mediante QR con dinero en cuenta. El segundo suma una devolución del 50% en subte, colectivo y peajes para quienes paguen con tarjetas Visa de débito o crédito mediante NFC desde el celular. Cada promoción tiene un tope de $5.000 mensuales y estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026.

Por su parte, Banco Macro ofrece un 20% de reintegro en colectivos y subtes para quienes paguen mediante QR desde MODO con dinero en cuenta. El beneficio tiene un límite de $10.000 por mes y por usuario, y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

Otra alternativa es Ripio, que permite obtener un 50% de reintegro en viajes de colectivo y subte al pagar mediante NFC desde el celular, según las condiciones de las cuentas de cada usuario.