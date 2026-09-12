Aprender un oficio se convirtió en una de las alternativas más buscadas por quienes quieren sumar un ingreso extra, reconvertirse laboralmente o directamente iniciar un camino independiente sin depender de un empleo formal.

Entre las opciones con mejor salida laboral aparece la carpintería, un rubro que nunca deja de tener demanda gracias a la fabricación de muebles para el hogar y espacios de trabajo.

En este sentido, en la Ciudad de Buenos Aires, existe una capacitación gratuita que permite formarse en dos meses y quedar en condiciones de empezar a trabajar de inmediato.

De qué se trata el curso

El programa se llama “Carpintero/a básico de muebles de melamina” y enseña a realizar el armado y montaje de muebles con tableros o placas de melamina , uno de los materiales más utilizados hoy en la fabricación de mobiliario para el hogar y espacios de trabajo.

Este curso puede complementarse con otros. Shutterstock

Duración: 2 meses (90 horas reloj).

Modalidad: presencial.

Días y horarios: martes y jueves, de 15:30 a 18:30.

Requisito para inscribirse: ser mayor de 18 años.

Qué se aprende en el curso de carpintería

Al finalizar la cursada, el perfil profesional que certifica el programa contempla que la persona sea capaz de:

Interpretar órdenes de trabajo, planos y croquis técnicos.

Organizar sus tiempos y los recursos necesarios según cada proyecto.

Manipular correctamente materiales, herramientas y equipos.

Aplicar las técnicas constructivas adecuadas para cada etapa del trabajo.

Cumplir con las medidas de seguridad y los criterios de calidad exigidos en cada tarea.

Un oficio con salida laboral inmediata

La carpintería en melamina es una de las especialidades con mayor demanda dentro del rubro de las mueblerías, ya que gran parte de las cocinas, placares y muebles de oficina que se fabrican en la actualidad utilizan este material.

El curso se dicta en la Ciudad de Buenos Aires. Shutterstock

Quienes completan la formación quedan en condiciones de sumarse como ayudantes o oficiales en talleres y mueblerías, o bien de ofrecer sus servicios de forma independiente para trabajos de armado y montaje a medida, un segmento donde la demanda suele mantenerse estable durante todo el año .

Dónde se dicta y cómo inscribirse

Esta capacitación forma parte de la oferta de cursos gratuitos de oficios que impulsa el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pensada para facilitar el ingreso al mercado laboral sin necesidad de contar con estudios previos ni experiencia en el rubro.

La inscripción no exige ser residente de la Ciudad, por lo que también pueden anotarse personas de otras zonas del conurbano y del interior del país.