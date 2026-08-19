El empresario José Elías, presidente de Audax Renovables y propietario de una de las mayores fortunas de España, ha explicado en su perfil de X (@jose_elias_nvr) su particular visión sobre cómo emprender y ganar dinero en determinados sectores. Para el empresario, no siempre es necesario dominar el oficio al que se dedica una empresa para conseguir que sea rentable.

En una de sus últimas publicaciones, Elías puso como ejemplo la compra de una granja de gallinas que está llevando a cabo. Según explicó, su objetivo no es convertirse en experto en la cría de estos animales, sino entender el funcionamiento del negocio, determinar cuánto vale y encontrar la mejor forma de adquirirlo.

José Elías explica por qué prefiere comprar empresas que ya funcionan

El empresario considera que comenzar un negocio desde cero es una de las tareas más complicadas para quien quiere emprender. Por eso, apuesta por adquirir compañías que ya tengan una estructura y una actividad consolidada.

“ Montar una empresa desde cero es lo más difícil del mundo. Por eso prefiero comprar negocios que ya están rodando ”, afirmó Elías. En este sentido, sostiene que el emprendedor no necesita aprender previamente un oficio para entrar en un determinado sector, siempre que sea capaz de identificar una empresa con potencial y gestionar correctamente su adquisición.

El propio empresario señala que, en el caso de la granja de gallinas que está comprando, sí quiere conocer cómo funciona la actividad, pero considera que su principal responsabilidad es otra: “Mi trabajo es saber cómo comprar la empresa”.

José Elías, empresario: “No necesitas dominar un oficio para hacer dinero en ese sector”. X/ @jose_elias_nvr

La estrategia de Elías para evitar los principales problemas de empezar de cero

La principal ventaja que encuentra el empresario en comprar un negocio ya operativo es que permite partir de una estructura que ya está funcionando. En lugar de construir desde cero una cartera de clientes, una red logística o un equipo especializado, todos esos elementos ya forman parte de la compañía.

“Cuando adquieres algo que ya existe, te quitas los peores dolores de cabeza”, explica Elías. Entre ellos, destaca que el negocio ya cuenta con un fondo de comercio consolidado, clientes y pedidos recurrentes, profesionales que conocen la actividad y una estructura logística establecida.

En su ejemplo de la granja, el empresario apunta a que ya existe personal que conoce perfectamente el oficio. Por ello, su función no sería sustituir ese conocimiento, sino encargarse de las decisiones relacionadas con la compra y la gestión empresarial.

José Elías, empresario: “No necesitas dominar un oficio para hacer dinero en ese sector”. (Fuente: Freepik).

De una granja de gallinas a una pizzería: la fórmula que propone el empresario

Elías trasladó su planteamiento también al sector de la restauración. Si alguien quiere montar una pizzería, explica, puede comenzar alquilando un local vacío y buscar posteriormente a un profesional capaz de elaborar las pizzas. Sin embargo, también existe la posibilidad de comprar un establecimiento que ya genere ingresos y que cuente con el personal necesario.

“ O puedes ir a comprar una pizzería que ya genere dinero y que tenga el pizzaiolo incluido dentro. Yo siempre elijo la segunda ”, aseguró.