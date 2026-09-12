Los conductores de todo el país deben respetar una serie de normas para circular legalmente por calles, avenidas y rutas.

Una de las conductas que puede derivar en una sanción es manejar con el celular en la mano, ya que esta práctica disminuye la atención al volante y eleva el riesgo de accidentes.

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 contempla un régimen de sanciones que incluye multas y, en determinados casos, la inhabilitación para conducir.

Ley de Tránsito: qué pasa si un conductor usa el celular

La normativa argentina considera infracciones a distintas conductas que pueden afectar la seguridad vial. Entre ellas se encuentra el uso de dispositivos que disminuyan la atención del conductor.

El problema no termina en la multa: quienes acumulan infracciones pueden sufrir una quita de puntos según la falta cometida y la normativa aplicable.

El sistema nacional de scoring otorga 20 puntos a cada licencia. La inhabilitación se activa cuando el conductor pierde los 20 puntos: la primera vez, queda imposibilitado de conducir durante 60 días; si vuelve a perderlos, el plazo aumenta a 120 días y luego a 180 días.

En el caso del celular al volante , la cantidad de puntos descontados puede depender de la jurisdicción. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires esta infracción implica una quita de 5 puntos .

Cuándo pueden inhabilitar la licencia de conducir

Imagen ilustrativa ChatGPT

Uno de los puntos centrales de la Ley 24.449 aparece en su artículo 82, referido a la reincidencia.

La norma establece que existe reincidencia cuando una persona comete una nueva falta después de haber sido sancionada anteriormente dentro de determinados períodos: un año para faltas leves y dos años para faltas graves.

En el caso de las faltas graves, la reincidencia puede generar una sanción adicional de inhabilitación para conducir.

Qué dice la Ley Nacional de Tránsito sobre las faltas graves

El artículo 77 de la Ley Nacional de Tránsito enumera diferentes conductas consideradas faltas graves.

Entre ellas aparecen, por ejemplo, conducir sin estar debidamente habilitado, circular sin la documentación exigida, hacerlo sin seguro obligatorio vigente o incumplir determinadas normas vinculadas con la seguridad vial.

La legislación también establece que las sanciones pueden acumularse cuando existe un concurso de faltas, de acuerdo con las condiciones previstas por la normativa.

Por este motivo, un conductor que acumule diferentes infracciones puede enfrentar consecuencias mayores que las correspondientes a una única falta.

Qué deben tener en cuenta los conductores

La principal recomendación es no utilizar el celular mientras se conduce. Más allá de la eventual sanción económica, cualquier conducta que reduzca la atención al volante puede aumentar considerablemente el riesgo de sufrir un siniestro.

Además, los conductores deben recordar que las infracciones pueden generar antecedentes y consecuencias adicionales cuando existe reincidencia, especialmente si se trata de faltas graves.