El Gobierno nacional, junto a la Dirección Nacional de Vialidad, dio inicio a las tareas de pavimentación y transformación en autopista de la Ruta Nacional 18, considerada la “columna vertebral” de una provincia del litoral. Esta obra busca saldar una deuda histórica en materia de infraestructura vial en la región, ya que se trata de una traza es estratégica no solo para los habitantes de la zona, sino para toda la región. Esta vía une los dos puntos estratégicos y funciona como un nexo vital para el transporte de carga que se dirige hacia Brasil, Uruguay y Chile. El proyecto consiste en la transformación de la actual calzada en una moderna autopista con doble vía de circulación. Se trata de la transformación definitiva de la Ruta Nacional 18 en Entre Ríos. Una inversión millonaria para conectar el Mercosur y potenciar la producción regional. La obra contempla la construcción de nuevos puentes, distribuidores de tránsito a distinto nivel para evitar cruces peligrosos y banquinas pavimentadas en toda su extensión. Además, se implementará señalización inteligente y áreas de servicios para los transportistas. El trazado busca optimizar la seguridad en puntos críticos donde históricamente se registraban altos índices de siniestralidad vial. Para llevar adelante esta megaobra, se ha dispuesto una inversión que supera los miles de millones de pesos, financiada mediante fondos del Tesoro Nacional y organismos internacionales de crédito. Esta inyección de capital no solo asegura los materiales de alta resistencia necesarios para el tránsito pesado, sino que también genera cientos de puestos de trabajo directos e indirectos en la región. Respecto a los tiempos, fuentes oficiales confirmaron que los trabajos se dividen en cuatro tramos para acelerar el proceso de ejecución. Se estima que la obra estará lista para su inauguración definitiva a finales del 2027, aunque se prevén habilitaciones parciales de tramos a medida que se completen las capas de rodamiento. El principal beneficio será la reducción drástica de los tiempos de viaje. Se estima que el trayecto entre Paraná y Concordia se reducirá en casi una hora para vehículos livianos y mejorará significativamente la fluidez para el transporte de granos y ganado. La pavimentación total de esta vía permitirá: