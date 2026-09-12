La posición del rollo de papel higiénico genera debate, pero existe una forma que resulta más práctica y que puede ayudar a mantener una mejor higiene en el baño.

El papel puede colocarse con la hoja por encima o por debajo del rollo, aunque ambas posiciones no ofrecen la misma comodidad al momento de utilizarlo.

A su vez, la orientación puede influir en el contacto que se tiene con la pared y con el resto del rollo.

Papel higiénico hacia delante: por qué es la opción recomendada

La forma más práctica de colocar el rollo es con el extremo del papel hacia adelante y por encima. De esta manera, la hoja queda separada de la pared y resulta más sencillo identificar y cortar la cantidad necesaria.

Esta posición también permite tomar el papel sin necesidad de tocar una superficie cercana al inodoro, algo que puede resultar conveniente desde el punto de vista de la higiene.

Además, cuando el papel queda hacia adelante, es más fácil controlar cuánto se utiliza y evitar tirar accidentalmente de una cantidad excesiva.

¿Qué pasa si el papel queda hacia atrás?

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Cuando el extremo del papel queda por detrás del rollo, la extracción puede resultar menos cómoda. En muchos soportes, además, es necesario introducir la mano por debajo del rollo para encontrar el borde.

Esto puede hacer que el usuario tenga que tocar con mayor frecuencia el soporte o la pared para poder sacar el papel.

Sin embargo, colocar el rollo hacia atrás no significa necesariamente que el papel esté contaminado ni constituye por sí solo un problema sanitario.

La elección también puede depender del tipo de soporte, el espacio disponible y las preferencias de cada hogar.