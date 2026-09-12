Ni vinagre ni bicarbonato: la forma ideal de sacar el sarro de las duchas y azulejos.

El sarro en la ducha y los azulejos constituye uno de los problemas más comunes en los baños. La acumulación de minerales presentes en el agua produce manchas de color blanquecino, superficies opacas y una suciedad difícil de eliminar si no se procede de manera oportuna.

Aunque muchas personas utilizan vinagre o bicarbonato de sodio, existe un método que cada vez adquiere mayor aceptación debido a su eficacia y rapidez: el uso de ácido cítrico , un compuesto natural encontrado en frutas como el limón que actúa directamente sobre los depósitos de cal.

La ventaja de este producto es que disuelve el sarro sin necesidad de un excesivo frotamiento y puede emplearse tanto en mamparas como en griferías, azulejos y cabezales de ducha.

Cómo eliminar la cal de la ducha y los azulejos con ácido cítrico

El ácido cítrico puede adquirirse en tiendas de limpieza, supermercados y comercios especializados. Para su correcto uso, los especialistas sugieren la preparación de una solución simple.

Si bien muchas personas recurren al vinagre o al bicarbonato de sodio, existe un método que cada vez gana más popularidad por su eficacia y rapidez: el uso de ácido cítrico. Gemini.

Los pasos a seguir son los siguientes:

Mezclar dos o tres cucharadas de ácido cítrico en medio litro de agua tibia.

en medio litro de agua tibia. Colocar la preparación en un pulverizador .

. Aplicar sobre las áreas afectadas por sarro.

Permitir que actúe entre 15 y 20 minutos.

Retirar con una esponja suave o un paño húmedo .

. Enjuagar con abundante agua.

Repetir el procedimiento para:

Canillas.

Duchadores.

Mamparas de vidrio.

Inodoros.

Lavatorios

Mejores hábitos para prevenir el sarro en el baño

Eliminar el sarro resulta fundamental, al igual que prevenir su reaparición. En esta línea, adoptar ciertos hábitos sencillos puede marcar una diferencia significativa. Entre las recomendaciones más efectivas se encuentran: