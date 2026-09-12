Se retira el papel sanitario | La alternativa para baños que avanza y está de moda en todo el mundo.

En 1947, abandonaron un animal en medio de una isla del Pacífico. 40 años después, desaparecieron 10 especies de aves

En las últimas décadas, el papel higiénico ha sido considerado un elemento esencial en los sanitarios a nivel global. Sin embargo, el surgimiento de tecnologías innovadoras, junto con una creciente preocupación por la higiene y el cuidado del medio ambiente, están propiciando un incremento en la adopción de alternativas distintas.

Entre las soluciones que han ganado mayor aceptación destacan los bidets y los washlets, dispositivos que cuentan con funcionalidades automatizadas para optimizar la limpieza personal y reducir el consumo de papel.

¿Por qué cada vez más personas cambian el papel higiénico por bidé?

La creciente apreciación por los bidets y los washlets se origina de una serie de factores vinculados a la higiene, el confort y el cuidado del medio ambiente.

Estos dispositivos, que gozan de gran aceptación en Japón y están ganando popularidad en Estados Unidos y Europa, integran tecnologías que incluyen:

Chorros de agua templada.

Secado automático.

Controles electrónicos para personalizar la limpieza.

Adicionalmente, el uso de agua proporciona una experiencia más cómoda y resulta menos nocivo para la piel, contribuyendo a la disminución de irritaciones comunes.

Según información proporcionada por Statista, más del 30% de los hogares europeos dispone de algún tipo de bidet o inodoro inteligente.

Se retira el papel sanitario | La alternativa para baños que avanza y está de moda en todo el mundo. Shutterstock

Inodoros inteligentes: funciones que te sorprenderán

Especialistas en bienestar sostienen que el lavado con agua templada puede resultar más delicado para la piel que el uso exclusivo de papel higiénico.

Estas funciones permiten adaptar el uso a las preferencias de cada persona y contribuyen a una mayor sensación de limpieza y bienestar.

Los modelos más modernos incluyen distintas herramientas diseñadas para mejorar la experiencia en el baño. Entre las principales se destacan:

Asiento con calefacción.

Desodorización automática.

Controles táctiles o electrónicos.

Regulación de la temperatura y la intensidad del agua.

Nueva alternativa sostenible para reducir el impacto ambiental

Se estima que un hogar que sustituye gran parte del papel higiénico por un bidet o un inodoro inteligente puede reducir hasta un 40% el uso anual de este producto, lo que contribuye a disminuir la tala de árboles y la generación de residuos.

Además de sus beneficios para la higiene, estos sistemas también ayudan a disminuir el consumo de papel.

Si bien la compra de un inodoro inteligente implica una inversión inicial mayor, el gasto en papel higiénico se reduce con el paso del tiempo, lo que puede representar un ahorro a largo plazo.

Esta combinación de comodidad, eficiencia y menor impacto ambiental explica por qué cada vez más hogares en países como Japón, Estados Unidos y Francia optan por incorporar estas soluciones en sus baños.