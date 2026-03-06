La Secretaría de Transporte oficializó una nueva suba del boleto de colectivo. Los nuevos cuadros tarifarios se publicaron en el Boletín Oficial a través de la Resolución 11/2026. La suba es del 31% y alcanza a todo el transporte público automotor urbano y suburbano de jurisdicción nacional. De este modo, el boleto de colectivo volverá a aumentar para las 104 líneas de jurisdicción nacional que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Los nuevos valores ya rigen desde el pasado miércoles 18 de febrero, mientras que una segunda etapa de aumento está prevista a partir del 16 de marzo de 2026. Desde el Gobierno explicaron que la actualización responde a acuerdos de recomposición salarial alcanzados por el sector; incrementos en insumos y servicios, incluyendo gasoil, seguros, material rodante y repuestos; y a la necesidad de mantener la ecuación económico-financiera del sistema para sostener la calidad y eficiencia del servicio. Según el anexo publicado, para las líneas categorizadas como “Suburbanas Grupo I (SGI)”, el boleto mínimo (0-3 km) pasa a $ 650 con SUBE nominalizada y $ 1.033,50 sin nominar. En tanto, para las líneas “Suburbanas Grupo II (SGII)”, se fija una tarifa terminal de $216,24 y una base pasajero/km de $33,03, con un boleto mínimo de $855,17 (y $1.359,72 para SUBE sin nominar). La resolución aclara que estos valores corresponden a montos máximos proyectados, que pueden fluctuar en menos. El esquema contempla un segundo tramo de actualización a partir del 16 de marzo de 2026. En el caso de las líneas SGI, el tramo 0-3 km ascenderá a $ 700 con SUBE nominalizada y $ 1.113 sin nominar. Para SGII, el boleto mínimo se ubicará en $ 920,96 (y $1.464,33 sin nominar). Además, se mantiene el descuento del 55% para usuarios con atributo social, así como las ventajas tarifarias del Sistema de Boleto Integrado y la posibilidad de aplicar recargos de hasta 25% en servicios expresos y hasta 75% en expresos por autopista.