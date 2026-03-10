Desde el fin de semana, la línea 102 opera con un trayecto renovado en la zona de Palermo. La modificación, vigente desde el 5 de febrero, amplía el recorrido hacia la estación Lisandro de la Torre, punto clave del ramal Retiro–Tigre del tren Mitre. Allí finaliza ahora el servicio de ambos ramales. El cambio permite que los pasajeros que viajan desde el sur de la Ciudad, especialmente desde Constitución y Barracas, tengan una conexión directa con el corredor de Belgrano, una zona que suma demanda por su actividad comercial, educativa y gastronómica. La ampliación forma parte de una actualización que el gobierno porteño había autorizado en agosto de 2025, mediante la Resolución 128/25. La línea deja atrás su antigua cabecera ubicada frente al Jardín Japonés, punto histórico del servicio. En su lugar, avanza por avenida del Libertador hasta avenida Olleros, donde toma el último tramo hacia la estación ferroviaria. Con esto, el colectivo mejora la cobertura sobre un corredor muy transitado y suma paradas en zonas con alto flujo de peatones, oficinas y acceso a transporte combinado. Las paradas que ya están en funcionamiento son: Estas detenciones se repiten en ambos sentidos del recorrido. Además, la extensión busca ordenar la operación en Palermo, un barrio con fuerte circulación turística y eventos masivos durante el año. La actualización alcanza a los dos ramales de la línea, tanto en la ida como en la vuelta. Ambos comparten las nuevas paradas y terminan en Lisandro de la Torre, lo que simplifica la identificación del servicio para los usuarios.