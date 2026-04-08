Aunque suele pensarse como una estación en la que el verde pierde protagonismo, el otoño puede ser una de las mejores épocas para revitalizar el jardín. Abril, en particular, ofrece condiciones ideales para incorporar especies que no solo resisten las bajas temperaturas, sino que además mantienen su floración durante semanas. La clave está en elegir plantas adaptadas al clima más fresco, con buena tolerancia al sol otoñal y cuidados simples. Con la selección adecuada, es posible lograr un espacio lleno de color, textura y movimiento incluso en los días más fríos. Amapolas: livianas y llamativas: las amapolas combinan delicadeza con un gran impacto visual. Sus flores, que pueden ser rojas, blancas o rosadas, aportan un aire natural y suelto al jardín. Se desarrollan mejor cuando se siembran directamente en el suelo, ya que no toleran bien el trasplante. Necesitan buena exposición solar, drenaje eficiente y riegos moderados. Crisantemos: el clásico del otoño: protagonistas indiscutidos de la temporada, los crisantemos ofrecen una amplia gama de colores cálidos que transforman cualquier espacio. Son fáciles de conseguir en macetas listas para ubicar y requieren sol directo junto con un riego regular, evitando encharcamientos. Claveles: resistentes y versátiles: los claveles son una opción confiable por su durabilidad y variedad de tonos. Se adaptan bien tanto en canteros como en macetas y pueden cultivarse a partir de esquejes o plantines. Prefieren el sol y un riego equilibrado. Una poda ligera ayuda a potenciar su floración. Caléndulas: color rápido y sin complicaciones: para quienes buscan resultados inmediatos, las caléndulas son una excelente alternativa. Sus tonos amarillos y anaranjados iluminan cualquier rincón del jardín. Se siembran fácilmente desde semilla y se adaptan tanto al sol como a la media sombra. Son resistentes y requieren poco mantenimiento. Borraja: belleza y beneficios para el ecosistema: menos habitual pero muy valorada, la borraja destaca por sus flores azules en forma de estrella. Además de su valor ornamental, favorece la presencia de abejas y otros polinizadores, contribuyendo a un jardín más saludable. Necesita buena luz solar y riegos moderados. Incorporar estas especies no solo permite mantener el color durante el otoño, sino también preparar el espacio verde para los meses más fríos. Con elecciones simples y cuidados básicos, el jardín puede seguir siendo un lugar vivo y atractivo incluso cuando bajan las temperaturas.