Los argentinos, uruguayos y chilenos que además tengan ciudadanía italiana o de otro país de la Unión Europea deben prestar especial atención a la documentación que utilizarán para viajar a Italia.

Tener un pasaporte europeo vencido no significa automáticamente que pierdan el derecho a ingresar a Italia como ciudadanos de la Unión Europea. Sin embargo, para viajar deben contar con un pasaporte o documento nacional de identidad válido.

Las reglas son diferentes de las que se aplican a los viajeros extracomunitarios. Para los ciudadanos de la Unión Europea, el documento de viaje debe estar vigente el día del viaje.

Pasaporte europeo vencido: qué documento pueden usar para ingresar a Italia

Los ciudadanos de la Unión Europea tienen derecho a circular por los países de la UE y el espacio Schengen presentando un pasaporte válido o una tarjeta nacional de identidad válida.

Por lo tanto, una persona argentina, uruguaya o chilena que tenga ciudadanía italiana puede ingresar a Italia con un pasaporte italiano vigente o con una Carta d’Identità Elettronica (CIE) vigente, siempre que el documento sea válido para viajar.

El pasaporte italiano vencido, en cambio, no debe considerarse un documento de viaje válido para realizar el trayecto. La normativa europea establece como regla general que los ciudadanos de la UE deben viajar con un pasaporte o documento nacional de identidad válido.

¿Qué pasa si solamente tienen el pasaporte italiano vencido?

Si una persona tiene ciudadanía italiana, pero cuenta únicamente con un pasaporte italiano vencido, no debería asumir que ese documento es suficiente para embarcar o ingresar a Italia.

Las normas de la Unión Europea establecen que, como regla general, el ciudadano debe contar con un documento de viaje válido. En situaciones en las que una persona descubre que su pasaporte venció, los procedimientos pueden variar según el país y las circunstancias.

Por eso, si el viajero no tiene una CIE vigente ni otro documento europeo válido, lo recomendable es consultar al consulado italiano antes de viajar y solucionar la situación documental.

El Ministerio de Relaciones Exteriores italiano también recomienda verificar con las representaciones diplomáticas las formalidades de ingreso antes de emprender un viaje.

Argentinos, uruguayos y chilenos con ciudadanía europea: qué deben llevar

La documentación dependerá de la ciudadanía con la que la persona viaje.

Si se trata de un ciudadano italiano, puede utilizar:

Pasaporte italiano vigente.

Carta d’Identità Elettronica (CIE) vigente , cuando el destino y las condiciones del viaje permiten utilizarla.

Otro documento nacional de identidad de un país de la UE, si la persona también posee esa ciudadanía y el documento está vigente.

Lo importante es que el documento utilizado para el viaje se encuentre vigente. La licencia de conducir, por ejemplo, no reemplaza al pasaporte o documento nacional de identidad como documento de viaje.