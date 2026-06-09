Las escuelas de la provincia de Buenos Aires permanecerán cerradas durante el jueves por un paro docente en reclamo de una reapertura por las paritarias. La Asociación de Maestros exige un aumento salarial que permita cubrir las necesidades básicas de los trabajadores de la educación.

Cierran las escuelas el jueves: qué reclama el sindicato

En reclamo de una recomposición salarial, los trabajadores de la educación de la provincia de Buenos Aires llevarán adelante un paro docente el jueves.

Desde la Asociación de Maestros explican que los salarios continúan ubicando a los profesores en situaciones de pobreza e indigencia.

Constantinis

El gremio señaló que las paritarias del sector deben contemplar aspectos como la alimentación adecuada, vivienda digna, transporte, entre otros. La organización indicó que la última negociación salarial que fue realizada el 6 de marzo no tuvo reapertura y a junio contempla los siguientes valores:

Salario Básico Docente: $ 326.816

Profesor/a: $ 528.219

Preceptor/a: $ 701.403

Maestro/a de Grado o Inicial: $ 821.353

En la misma línea, se cuestionó que los aumentos se calculen sobre los salarios de enero de 2026 y consideren conceptos no remunerativos como el incentivo docente de $ 28.700 por cargo.

Qué propuesta tiene la Asociación de Maestros

Desde el gremio plantearon la implementación de un salario mínimo docente de $ 2.879.877, cifra que toma como referencia el valor de la canasta familiar informado para mayo de 2026.

La entidad sostiene que la Provincia es una de las más productivas del país y cuenta con recursos suficientes para garantizar salarios acordes a las necesidades del sector.