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Según la resolución que establece el calendario de feriados para el año 2026, el fin de semana largo estudiantil se llevará a cabo desde el 11 de julio hasta el 13 de julio.

La Secretaría de Educación del Distrito ha confirmado que los estudiantes de colegios oficiales de Bogotá no tendrán clases durante tres días consecutivos en julio de 2026.

Esta medida es parte del calendario académico oficial del año y se aplica a la educación preescolar, básica y media en toda la capital.

¿Cuándo y por qué no habrá clases en julio?

Los estudiantes de colegios oficiales de Bogotá no tendrán clases el lunes 13 de julio de 2026 debido al feriado nacional por el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Esta jornada ha sido incluida en el calendario de festividades en Colombia, por lo que se interrumpen las actividades académicas en las instituciones educativas públicas.

Por otro lado, en contraste con los recesos estudiantiles que están claramente establecidos en el calendario académico, el 13 de julio no corresponde a una semana de descanso programada, sino a un día festivo oficial. En esta línea, la jornada no está relacionada con actividades institucionales ni con semanas de desarrollo pedagógico, sino que se enmarca en el cumplimiento del calendario nacional.

El feriado se unifica con el fin de semana, dos días sin clases, lo que otorga a todos los alumnos y docentes tres días sin clases.

Educación lo confirma| No habrá clases durante los primeros días del mes: decretaron cierre durante 3 días en primaria, secundaria y nivel inicial. ChatGPT - creada con IA

¿Cuántas semanas de clases tendrán los estudiantes en Bogotá este año?

El calendario académico establece que los estudiantes de colegios oficiales deberán cumplir 40 semanas de trabajo académico con estudiantes, distribuidas en dos semestres.

Cada institución educativa organiza los horarios de clases y las actividades complementarias dentro de ese período, garantizando el cumplimiento del tiempo académico exigido por la normativa nacional.Las fechas definidas son: