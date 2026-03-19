Durante el próximo fin de semana largo, uno de los accesos más importantes a la Ciudad de Buenos Aires permanecerá cerrado durante varios días por obras de infraestructura vial. El corte afectará a miles de conductores que utilizan a diario esta traza para ingresar o salir de la Capital. Se trata de la Autopista Dellepiane, que estará cerrada en ambos sentidos desde el viernes a las 23:30 hasta el miércoles a las 5 de la mañana, debido a trabajos de instalación de nuevos puentes y a la renovación integral del corredor. La medida fue confirmada por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño y forma parte del plan para transformar esta vía en la primera Autopista Parque de la Ciudad. El cierre total se realizará para permitir la instalación de un nuevo puente vehicular y peatonal sobre la calle Río Negro, que conectará ambos lados de la autopista. Los trabajos se realizarán durante el fin de semana largo para reducir el impacto en el tránsito habitual, aunque igualmente se prevén desvíos y demoras en la zona. Además, durante esos días también se avanzará con la colocación de un nuevo puente ferroviario del Ferrocarril Belgrano Sur, que atraviesa el sector. Quienes circulen por la Autopista 25 de Mayo en dirección a Ezeiza deberán desviarse por: También se podrá evitar el corte utilizando calles alternativas como: En sentido hacia el centro porteño, el corte se aplicará entre General Paz y Avenida Argentina. En ese caso, los conductores que lleguen desde Riccheri serán derivados hacia General Paz y podrán continuar por: Las obras también afectarán el servicio del Ferrocarril Belgrano Sur. Durante el sábado y domingo, el ramal que conecta González Catán con Dr. Sáenz funcionará de manera limitada, circulando únicamente entre Villa Madero y González Catán. Esto se debe al montaje de un nuevo puente ferroviario que permitirá continuar con las obras sobre la traza. Los trabajos forman parte de un plan integral impulsado por la Ciudad para modernizar esta autopista, por donde circulan más de 200.000 vehículos por día. El proyecto incluye: Además, se prevé la creación de un parque lineal de cuatro kilómetros, con espacios deportivos, juegos, senderos y ciclovías para los vecinos de la zona. También se realiza una obra hidráulica en la Cuenca Cildáñez, con nuevos conductos y sumideros para mejorar el drenaje y reducir el riesgo de inundaciones.