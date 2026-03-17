Una década pasó desde que un incendio afectó gravemente las instalaciones de la Escuela Técnica N°3, en San Isidro. Tras el pedido reiterado de padres de familia y ante el anhelo comunitario, se rehabilitarán los sectores dañados y 596 estudiantes serán beneficiados. El proyecto contempla la rehabilitación completa de los sectores afectados por el incendio, con el objetivo de reparar los daños, pero además actualizar y optimizar las condiciones funcionales y de seguridad del edificio. Se intervendrán aproximadamente 667 m², incorporando mejoras sustanciales que transforman los espacios educativos, especialmente en la zona de talleres. Las obras priorizan la durabilidad, la seguridad y el desempeño técnico. Este enfoque convierte la intervención en una modernización integral, orientada a extender la vida útil del establecimiento y a asegurar espacios adecuados y actualizados para el desarrollo de las actividades de formación técnica. Con estos trabajos, el Municipio de San Isidro responde a una demanda histórica de la comunidad educativa. La puesta en valor devuelve a los talleres la funcionalidad y el nivel de calidad que perdieron durante la última década.