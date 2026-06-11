Cierra Aeroparque por 48 horas y suspenden TODAS las operaciones: qué pasará con vuelos programados y a quiénes afecta Fuente: Shutterstock

Miles de pasajeros deberán estar atentos a sus próximos viajes ya que Aeropuertos Argentina confirmó que el Aeroparque Jorge Newbery suspenderá completamente sus operaciones durante más de 48 horas debido a una serie de trabajos de mantenimiento en la pista principal, una medida que impactará tanto en vuelos nacionales como internacionales.

El cierre forma parte de un ambicioso plan de modernización que contempla inversiones superiores a los 85 millones de dólares y busca preparar al principal aeropuerto metropolitano para absorber una demanda cada vez mayor de pasajeros y operaciones aéreas.

Cuándo cerrará Aeroparque y cuántos vuelos se verán afectados

La suspensión de operaciones comenzará en la mañana del 25 de agosto y se extenderá hasta la tarde del 27 de agosto, período durante el cual la pista permanecerá completamente fuera de servicio.

Cierra Aeroparque por 48 horas y suspenden TODAS las operaciones: qué pasará con vuelos programados y a quiénes afecta Fuente: Shutterstock

Según informaron las autoridades aeroportuarias, las tareas demandarán entre 48 y 55 horas de trabajo continuo e impactarán en alrededor de 900 vuelos, de los cuales aproximadamente 600 corresponden a servicios de cabotaje y otros 300 a rutas internacionales.

Los trabajos incluyen reparación y sellado de juntas y fisuras, descontaminación de la pista, nueva demarcación y tareas de mantenimiento sobre el sistema de balizamiento que permite operar durante horarios nocturnos o condiciones de baja visibilidad.

Qué pasará con los vuelos programados durante el cierre

La suspensión obligará a las aerolíneas a reorganizar gran parte de sus operaciones y los vuelos internacionales serán trasladados al aeropuerto de Ezeiza , que cuenta con capacidad para absorber la totalidad de esos servicios.

Cierra Aeroparque por 48 horas y suspenden TODAS las operaciones: qué pasará con vuelos programados y a quiénes afecta Fuente: Archivo

Además, la terminal internacional también podrá recibir una parte importante de los vuelos domésticos afectados.

Quienes tengan viajes programados durante esas fechas deberán consultar directamente con la aerolínea para confirmar desde qué terminal partirá su vuelo.

Por qué realizan las obras en Aeroparque

La decisión responde al fuerte crecimiento que viene registrando el Aeroparque Jorge Newbery en los últimos años.

Durante 2025 pasaron por la terminal más de 17,8 millones de pasajeros, una cifra récord que incluyó más de 12,5 millones de viajeros de cabotaje y más de 5,2 millones en rutas internacionales.

Además, durante el primer trimestre de 2026 se mantuvo un nivel de actividad similar, con casi 5,9 millones de pasajeros y un promedio diario superior a los 400 vuelos.

Ante este escenario, las autoridades consideran indispensable realizar tareas preventivas para garantizar la seguridad operativa y acompañar el crecimiento proyectado para los próximos años.

La transformación millonaria que prepara Aeroparque

Las obras sobre la pista forman parte de un plan mucho más amplio de modernización de la terminal aérea.

Entre los principales proyectos se encuentran:

Ampliación de las áreas de preembarque nacional e internacional.

Incorporación de nuevas tecnologías para agilizar el check-in y los controles.

Construcción de nuevas salas VIP.

Expansión de la oferta gastronómica y comercial.

Ampliación de los sectores de Migraciones y controles de seguridad.

Creación de nuevos espacios para arribos y partidas remotas.

La remodelación también contempla miles de metros cuadrados adicionales destinados a locales comerciales, áreas de espera y servicios para los pasajeros, con el objetivo de mejorar la experiencia de viaje y aumentar la capacidad operativa del aeropuerto más utilizado del área metropolitana.