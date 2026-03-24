China se transformó en el primer país en autorizar un implante cerebral pensado para uso clínico y no solo experimental. La aprobación recayó sobre Neo, un dispositivo creado por la empresa Neuracle Medical Technology, que permite que personas con parálisis controlen un guante robótico mediante la actividad cerebral. Con esta decisión, el país avanza hacia un liderazgo que busca consolidar en el corto plazo dentro del sector neurotecnológico. La autorización provino de la Administración Nacional de Productos Médicos de China y habilita su aplicación en adultos de entre 19 y 60 años que perdieron movilidad por lesiones cervicales o medulares. Hasta ahora, las tecnologías similares solo se probaban en ensayos muy controlados en Estados Unidos y Europa. Neo tiene el tamaño de una moneda y se implanta en el cráneo. Sus ocho electrodos se ubican sobre la zona del cerebro que organiza el movimiento. Cuando la persona imagina mover la mano, el chip capta esa señal, la envía a una computadora y activa un guante mecánico que puede sostener objetos, manipular utensilios o mover artículos cotidianos. Según informó Nature, 32 participantes usaron el dispositivo en fase de prueba sin registrar efectos adversos. Neo se diferencia de otros proyectos, como Synchron o Neuralink, porque es el primero en obtener permiso para uso comercial dentro de un tratamiento médico. El lanzamiento del implante coincide con la filtración de un documento del gobierno chino que busca impulsar el sector de interfaces cerebro-computadora (BCI) en un plazo de cinco años. El plan incluye 17 objetivos para acelerar investigación, fabricación y adopción de estas tecnologías. La hoja de ruta contempla: El documento reafirma la intención de China de liderar un mercado que podría transformar desde la medicina hasta la seguridad laboral. Las interfaces cerebro-computadora no son nuevas, pero hasta ahora estaban limitadas a laboratorios especializados. Su objetivo principal es devolver autonomía a personas con discapacidades motoras, aunque las líneas de investigación avanzan hacia aplicaciones más amplias. Entre los desarrollos más destacados en el mundo aparecen: