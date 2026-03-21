En medio de la actual crisis energética global, China volvió a poner a Taiwán en el centro de su estrategia geopolítica. Se trata de un movimiento del gobierno de Xi Jinping para aprovechar el escenario mundial y acercarse al territorio que reclama desde hace 75 años. Justamente, Pekín ofreció a la isla una propuesta de “reunificación energética” apoyada en el histórico principio de “un país, dos sistemas”, aprovechando la compleja situación internacional marcada por la guerra en Irán y la tensión en las rutas petroleras. La iniciativa china se apoya en una debilidad estructural clave de Taiwán: su alta dependencia del exterior para el abastecimiento energético. La isla importa cerca del 96 % de la energía que consume, en gran medida por vía marítima y desde regiones hoy afectadas por la inestabilidad en Medio Oriente. En ese contexto, Pekín busca presentarse como un proveedor alternativo capaz de garantizar electricidad, gas natural y petróleo a precios más accesibles y con mayor estabilidad. Desde el discurso oficial, la propuesta fue presentada como una alternativa técnica y pragmática, pero detrás subyace un claro objetivo político. Bajo el esquema de “un país, dos sistemas”, China promete a Taiwán mantener su sistema económico y cierta autonomía interna, mientras la soberanía y las decisiones estratégicas quedarían bajo control del Partido Comunista Chino. Es el mismo modelo aplicado previamente en Hong Kong y Macao, aunque su credibilidad se ha visto seriamente cuestionada tras los recientes recortes a las libertades en Hong Kong. El componente energético cumple un rol central en esta nueva ofensiva diplomática. China plantea que, tras una reunificación pacífica, se lograría una conectividad plena a través del estrecho, con infraestructuras integradas como redes eléctricas, gasoductos y sistemas de suministro conjunto, lo que reduciría la exposición taiwanesa a crisis externas y bloqueos marítimos. Sin embargo, esta oferta se da en paralelo a una estrategia de presión constante. Las maniobras militares, las incursiones aéreas y los simulacros de bloqueo continúan siendo una herramienta de desgaste sobre Taipéi. En ese marco, la energía aparece como un instrumento silencioso pero eficaz para avanzar sobre uno de los objetivos estratégicos más sensibles de China: la reunificación con Taiwán sin llegar, al menos por ahora, a un conflicto abierto.