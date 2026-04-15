Nuevas imágenes y pistas impulsan una hipótesis que inquieta a analistas militares. China estaría avanzando en el desarrollo de un nuevo avión de combate inspirado en uno de los sistemas más letales de Estados Unidos. Las sospechas surgieron a partir de fotografías difundidas por fuentes de inteligencia abierta (OSINT), donde se observa una aeronave con características inusuales. El modelo estaría basado en el Shaanxi Y-9, un avión de transporte táctico ampliamente utilizado por la Fuerza Aérea China, pero con modificaciones que encendieron las alarmas de posibles aberturas laterales para armamento pesado. Según distintos análisis, este rediseño podría transformar al Y-9 en un “gunship”, es decir, un avión preparado para brindar apoyo aéreo cercano con fuego sostenido. Aunque no hay confirmación oficial, las estimaciones apuntan a que podría incorporar un cañón de gran calibre, cercano a los 105 mm, junto a sistemas automáticos y ametralladoras tipo Gatling. El posible avance chino no surge de la nada. El propio Y-9 ya demostró su versatilidad en otras misiones, como la guerra antisubmarina, a través de variantes como el KQ-200, equipado con sensores avanzados y sistemas de detección magnética. Esa capacidad de adaptación refuerza la hipótesis de que el país asiático busca ampliar su abanico de herramientas militares. La referencia inevitable es el AC-130, una de las plataformas más especializadas del arsenal estadounidense. Este avión, derivado del C-130, está diseñado para atacar objetivos terrestres mientras vuela en círculos sobre la zona de combate, combinando precisión y potencia de fuego. De confirmarse, el desarrollo marcaría un cambio relevante, ya que la incorporación de una capacidad que hasta ahora fue dominada casi exclusivamente por Estados Unidos. En escenarios de baja intensidad, este tipo de aeronaves resulta clave para brindar apoyo constante y preciso a las tropas en tierra. Por ahora, no hay datos oficiales ni especificaciones técnicas difundidas.