Colombia compró diecisiete aviones de combate Gripen a Suecia y pone en marcha su plan: cuándo llegarán al país. (Foto: Web Saab).

Colombia ha dado un paso crucial en la modernización de su capacidad militar al concretar la compra de 17 aviones de combate Gripen. Estos aviones reemplazarán la vetusta flota de aeronaves Kfir israelíes que actualmente se encuentran en servicio. Este anuncio fue realizado por el presidente Gustavo Petro en noviembre de 2025, luego de formalizar un contrato valorado en 16,5 billones de pesos (aproximadamente USD 4.387 millones) con la compañía sueca Saab.

Durante la conmemoración del 106 aniversario de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) en Cali, el mandatario declaró: “Este momento es histórico para los colombianos y colombianas, se está firmando el contrato por 16,5 billones de pesos entre el Ministerio de Defensa de Colombia y la empresa Saab de Suecia para la adquisición de 17 aeronaves Gripen nuevas”.

El presidente Petro subrayó que los nuevos cazas ofrecerán “superioridad aérea, con la más alta tecnología”, una capacidad que, a su parecer, reforzará la seguridad y defensa del país. Además, manifestó que “tendrán un impacto de responsabilidad social y ambiental en aspectos como energía, agua y salud. Confío en que constituyan una innovación radical y una modernización en el desarrollo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana”.

¿Cuándo llegarán a Colombia los aviones Gripen?

La empresa sueca Saab ha confirmado, a través de un comunicado, la firma del contrato, indicando que las entregas de las aeronaves están programadas para llevarse a cabo entre este 2026 y 2032, según lo informado por la agencia EFE.

“El contrato abarca 15 aviones de combate Gripen E de una plaza y dos Gripen F de dos plazas, así como el equipo y las armas correspondientes, además de la formación y los servicios”, especificó la compañía.

Colombia adquiere 17 aviones Gripen para modernizar su flota de defensa aérea. (Foto: Web Saab)

Micael Johansson, presidente y director ejecutivo de Saab, expresó su “honor” por la elección de sus aeronaves por parte de Colombia para fortalecer sus capacidades de defensa aérea: “Esto representa el inicio de una relación sólida y duradera que reforzará la defensa y la seguridad de Colombia, beneficiará a su población e impulsará la capacidad de innovación del país”.

Por qué el país eligió estos cazas de combate

El Ministerio de Defensa comunicó el 14 de noviembre de 2025, su determinación y emitió una serie de documentos informativos que destacaron la magnitud de la inversión realizada por el Gobierno Nacional. En este documento, el organismo detalló las principales razones que justifican la selección del Gripen:

Son aeronaves completamente nuevas.

Facilitan un despliegue ágil en cualquier zona del país.

Su operación y mantenimiento son más económicos en comparación con otras opciones.

Esto se logra gracias a los sistemas de guerra electrónica y a los radares de última generación que poseen estos cazas, lo que incrementa su capacidad de detección y seguimiento de amenazas en entornos complejos. Saab clasifica estos aviones como multipropósito, aptos para llevar a cabo misiones de control del espacio aéreo, ataques de precisión contra objetivos en tierra y operaciones de reconocimiento.

Cada aeronave está equipada con un radar avanzado, un sistema completo de guerra electrónica y la capacidad de cargar misiles, bombas guiadas y un cañón interno de 27 mm. De acuerdo con Infobae, su diseño aerodinámico, junto con los sistemas de control de vuelo, otorgan un rendimiento sobresaliente en el combate aéreo cercano.

Así busca el Gobierno Petro transformar la defensa nacional en Colombia

En el mes de julio del año pasado, el presidente Petro anunció su intención de realizar una transformación fundamental en la estrategia de defensa del país. Esta transformación se centrará en diversificar los proveedores de armamento militar, señalando que “los que eran amigos antes no lo son ahora”, haciendo referencia a la creciente tensión con los Estados Unidos y la ruptura de relaciones con Israel a raíz de la guerra en Gaza.

En esa línea, el Gobierno seleccionó en abril a Saab como proveedor de los nuevos Gripen, que reemplazarán la antigua flota de Kfir adquirida de segunda mano en los años ochenta. Para la renovación de sus aeronaves de combate, Colombia evaluó diversas alternativas como los F-16 de Lockheed Martin y los Dassault Rafale franceses, pero finalmente decidió optar por los Gripen, adoptando una decisión similar a la de Brasil.

Según se ha explicado, esta transición se llevará a cabo en dos etapas: la primera consistirá en compras a diversos países, como la reciente adquisición de los cazas Gripen suecos y la segunda estará enfocada en fortalecer la industria nacional para que Colombia pueda ser “dueña de sus propias armas”.

Desde el año 2022, Petro había manifestado su deseo de retirar los Kfir, argumentando que se encontraban al borde de su vida útil y que “era un peligro subirse sobre esos aparatos”. Al mismo tiempo, este modelo continúa incrementando su presencia internacional: recientemente, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski y el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, firmaron un acuerdo de intenciones para que Kiev pueda adquirir hasta 150 cazas Jas Gripen.