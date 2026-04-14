El Ejército de Chile lleva adelante pruebas y certificaciones del UGV Sköll, un vehículo de tracción 6x6 desarrollado por S2T y FAME. Se trata de una de las principales novedades presentada por el país en la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE) 2026 y que busca responder a la demanda de transporte terrestre mediante sistemas no tripulados. El jefe de Operaciones de S2T, Rodrigo Becerra, dialogó con Zona Militar y confirmó las pruebas: “El sistema fue probado en terreno, pero queremos llevarlo a un extremo para dejarlo con estándares militares al 100%”. Asimismo, señaló que dentro de las próximas semanas se dará inicio a la primera etapa de pruebas de certificación. En la misma, se buscará someter al sistema a condiciones más exigentes para evaluar su desempeño. La evaluación contempla: Este tipo de pruebas serán clave para entrar en distintos escenarios de combate modernos. Del mismo modo, Becerra dio más detalles del UGV Sköll: “Esta plataforma tiene uso civil y militar. Tiene la capacidad de ser artillada. En este momento, la configuración que estás viendo es una configuración para emergencia fronteriza. Tiene un radar de 3 kilómetros; puede ser equipado con un radar de 10 kilómetros. Es un radar de vigilancia terrestre que tiene montado, además de un sistema electroóptico". Luego se refirió a cómo se desplaza la plataforma: “El vehículo se va moviendo solo en el terreno y, cuando detecta puntos de interés, puede alertar al usuario sobre el lugar donde debería apuntar y dirigirse. Con eso, puede pedir apoyo de personal militar”. Recién en noviembre va a estar disponible una segunda versión con un enfoque orientado al conflicto bélico. Cabe destacar que el Ejército de Chile busca fortalecer la industria de defensa nacional y las capacidades autónomas.