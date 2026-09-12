Se va el gimnasio: el ejercicio esencial para incrementar masa muscular y optimizar la circulación sin moverse de casa.

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Cada vez un número creciente de individuos opta por abandonar el uso de pesas y maquinaria de gimnasio, decantándose por un método de entrenamiento notablemente más sencillo: la calistenia. Esta disciplina se fundamenta en el aprovechamiento exclusivo del peso corporal como forma de resistencia, lo que posibilita el aumento de masa muscular, la mejora de la circulación sanguínea y el fortalecimiento de las articulaciones, sin necesidad de abonar una tarifa mensual ni adquirir equipamiento específico.

Este método tiene su origen en la antigua Grecia: la etimología de la palabra calistenia proviene de “kalós” (belleza) y “sthénos” (fuerza). En la actualidad, numerosos estudios científicos validan sus beneficios, posicionándola como una de las alternativas más atractivas para aquellos que persiguen lograr resultados palpables entrenando en la comodidad de su hogar.

Cómo impacta la calistenia en la masa muscular según la ciencia

A la investigación realizada por el equipo de Ciencias del Deporte y el Ejercicio de la Universidad de Palermo en Italia se une una revisión sistemática publicada en 2020. Esta recopiló estudios realizados entre 2011 y 2018 y concluyó que la calistenia es un método eficaz para incrementar la masa muscular, así como la fuerza y la resistencia física.

Un estudio publicado en el Journal of Sports Medicine and Physical Fitness en 2017, llevado a cabo por el mismo equipo, analizó el impacto del entrenamiento calisténico en aspectos como la postura, la fuerza y la composición corporal. Los resultados evidenciaron mejoras significativas en la fuerza muscular y una disminución de la grasa corporal.

El ejercicio para cuidar el corazón, mejorar la circulación y bajar de peso en pocas semanas que es súper efectivo.

Cómo mejorar la circulación sanguínea y tu salud cardiovascular

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los adultos mayores de 18 años realicen entre 150 y 300 minutos de actividad física moderada por semana, a fin de mitigar los efectos del sedentarismo. La calistenia se presenta como una de las formas más accesibles para alcanzar este objetivo, dado que puede llevarse a cabo en cualquier lugar.

Los ejercicios de calistenia activan varios grupos musculares de manera simultánea y requieren un esfuerzo sostenido del sistema cardiovascular. Movimientos como las flexiones, sentadillas o burpees incrementan la frecuencia cardíaca, optimizan la capacidad pulmonar y promueven la circulación sanguínea, según resalta National Geographic, citando a la enciclopedia Britannica.

Rutina básica de calistenia en casa para principiantes

Los ejercicios fundamentales de la calistenia son sencillos y pueden realizarse sin equipamiento en cualquier rincón del hogar:

Flexiones (push-ups) : trabajan pecho, tríceps y deltoides anteriores.

: trabajan pecho, tríceps y deltoides anteriores. Sentadillas : fortalecen cuádriceps, glúteos y core, sin necesidad de pesas.

: fortalecen cuádriceps, glúteos y core, sin necesidad de pesas. Plancha : activa toda la zona media del cuerpo y mejora la postura.

: activa toda la zona media del cuerpo y mejora la postura. Dominadas (pull-ups) : ideales para espalda y bíceps, si se dispone de una barra.

: ideales para espalda y bíceps, si se dispone de una barra. Fondos (dips): pueden realizarse en una silla y trabajan tríceps y pectorales.

La constancia resulta ser el aspecto más relevante: mediante sesiones diarias y una progresión gradual, los efectos positivos comienzan a percibirse en pocas semanas en términos de fuerza, resistencia y composición corporal.

Para los principiantes, los especialistas sugieren dedicar entre 20 y 30 minutos por día, iniciando con ejercicios básicos y aumentando la dificultad de manera progresiva. El calentamiento previo de aproximadamente 10 minutos es fundamental para preparar el cuerpo, incrementar la circulación y prevenir lesiones.