La Secretaría de Economía concluye el procedimiento de examen de vigencia de las cuotas compensatorias impuestas a las importaciones de fregaderos de acero inoxidable originarias de China

El Ministerio de Economía suspendió la vigencia de una medida antidumping que protegía a los fabricantes locales de accesorios de cañerías de acero frente a importaciones chinas.

La medida quedó plasmada a través de la Resolución 1577/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

Esta detalla que, ante el vencimiento de la normativa previa, se evaluará si existe un riesgo real de que estas mercaderías ingresen al país con precios desleales que perjudiquen a la industria nacional.

Aunque la Resolución explica que se detectó que las importaciones ganaron una porción significativa del mercado local, las autoridades decidieron suspender el cobro de aranceles especiales mientras se desarrolla la investigación.

La decisión llega meses después del enfrentamiento público entre el presidente Javier Milei y Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint, que agrupa a las siderúrgicas Ternium y Tenaris, además de otras empresas.

A comienzos de año, Milei calificó a los tubos de acero producidos por la compañía como “tubitos caros” y cuestionó directamente los precios de la empresa siderúrgica tras las críticas de Rocca a la apertura importadora que dificulta la competencia de la industria nacional.

El Gobierno da de baja una protección antidumping clave a los caños de acero chinos

La normativa publicada este jueves abre un examen sobre una medida antidumping del 2021 que venció recientemente, la cual protegía a distintos productos de acero.

En particular, esta incluía las operaciones de exportación hacia la República Argentina de accesorios de cañerías para soldar a tope (fittings) -codos, excepto codos de 180° y codos de reducción, y tes- de aceros al carbono, en varias formas originarias de la República Popular China.

La medida protegía fittings de acero de entre 2 y 12 pulgadas con un valor mínimo de exportación FOB de u$s 4,67 por kilogramo.

La medida antidumping se dispuso en 2015 y, en 2021, se prorrogó por cinco años más. Ahora, ante su vencimiento este mes de septiembre, el Gobierno avanzará en la investigación para definir si sostiene la medida o la dá de baja. Sin embargo, mientras avance el procedimiento de revisión, el arancel especial no se aplicará

Las razones de la medida

Según explica la norma en sus considerandos, fue la Cámara de Fabricantes de Caños y Tubos de Acero solicitó la apertura del examen actual. La empresa productora Cintolo Hnos. Metalúrgica SAIC adhirió a la solicitud, e insistió con la vulnerabilidad actual frente a la competencia china. Ambas argumentaron la necesidad de reevaluar la medida tras cinco años de vigencia.

En agosto, la Comisión Nacional de Comercio Exterior compartió su análisis respecto al caso y, según la norma, observó probable dumping en las importaciones chinas. El análisis estimó un margen de recurrencia de dumping del 3,72%, considerando exportaciones de China al mercado uruguayo como referencia comparable.

El informe del organismo desconcentrado dependiente del Ministerio de Economía concluye que los precios chinos subestiman significativamente los precios locales. Según el organismo técnico, “los precios de las exportaciones chinas destinadas a un tercer mercado, nacionalizados en Argentina, subvaloraron al precio del producto local durante todo el período bajo examen”.

Las brechas de precio son amplias. El documento oficial detalla que las diferencias alcanzaron entre 57% y 87% según el tipo de accesorio y el nivel comercial. En particular, el codo de 6 pulgadas estándar presentó la brecha más pronunciada.

Es que las importaciones chinas crecieron 398% en volumen entre 2023 y abril de 2026. Las compras pasaron de 83 mil kilogramos a 412,8 mil kilogramos y, en el acumulado enero-abril de 2026, China captó 85% del total de importaciones del rubro.

Debido a esto, la industria nacional perdió 49 puntos de cuota de mercado, explica el informe. Y agrega: La participación cayó de 96% en 2023 al 46% en enero-abril de 2026. Mientras China ganaba 50 puntos porcentuales, los productores locales retrocedían a ritmo acelerado.

Según la Comisión, la demanda interna se contrajo un 19% entre los extremos del período analizado. Sin embargo, el consumo aparente rebotó 23% en enero-abril de 2026 respecto al mismo trimestre de 2025, favoreciendo a las importaciones.

Por su parte, los indicadores de producción mostraron deterioro sostenido. El organismo consignó bajas tanto en producción nacional como en ventas internas. La utilización de capacidad instalada cayó, mientras el empleo en el área de accesorios retrocedió.

El documento oficial señala que la empresa Cintolo enfrentó dificultades para evacuar inventario pese a márgenes unitarios positivos.

Los márgenes unitarios se situaron mayormente arriba de los niveles de referencia sectorial. Sin embargo, la Comisión advirtió “cierto deterioro durante el período bajo examen.”

Respecto a la solvencia de Cintolo, el organismo técnico concluyó que la empresa mantiene solidez financiera. Y pese al buen desempeño financiero, la Comisión concluyó que existe riesgo de dumping recurrente .

De este modo, advirtió que “en ausencia de la medida antidumping vigente, existirían indicios de probabilidad de reingresos de importaciones a precios que podrían afectar negativamente la rama de producción nacional”.

La Comisión recomendó no mantener vigente la medida durante el examen argumentando que “en virtud de la antigüedad de la medida, junto con los buenos indicadores de rentabilidad y solvencia de la firma, no amerita mantener la aplicación de las medidas”.

El calendario de la investigación establece que el período de análisis de dumping abarcará mayo de 2025 a abril de 2026. Para el daño, se considerará el lapso enero 2023 a abril 2026.

La suspensión de aranceles abre acceso sin restricciones a fittings chinos baratos en el mercado local .

De esta forma, los importadores podrán ingresar mercaderías clasificadas en las posiciones arancelarias 7307.19.20 y 7307.93.00 sin la barrera de precio que vigió durante los últimos cinco años.