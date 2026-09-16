Tras ducharse, es normal que se acumulen gotas de agua en la base del sanitario producto del vapor generado. El problema es que la humedad residual puede derivar en malos olores.

Para combatir esto , existe un truco casero y sencillo que permite aminorar la humedad y a su vez, la proliferación de microorganismos y la fijación de los olores. Se trata de rodear la base del inodoro con sal gruesa.

¿Para qué sirve colocar sal gruesa en la base del inodoro?

Colocar sal gruesa en la base del inodoro es un truco casero que se utiliza principalmente para disminuir la humedad acumulada en esa zona y ayudar a controlar los malos olores.

La sal tiene la capacidad para atraer y absorber parte de la humedad presente en el entorno. Esto puede resultar útil en baños donde, después de ducharse o por una ventilación insuficiente, suelen quedar pequeñas gotas de agua alrededor del sanitario.

Mantener la zona seca reduce una de las condiciones que más favorece a la proliferación de microorganismos y olores desagradables.

La sal tiene la capacidad para atraer y absorber parte de la humedad presente en el entorno. Chat GPT

Paso a paso: ¿Cómo utilizar el método de colocar sal gruesa en la base del inodoro?

El procedimiento es sencillo, solo se deben seguir los siguientes pasos:

Limpiar el piso alrededor del inodoro con los productos habituales de higiene o desinfección. Secar completamente la superficie, evitando que queden charcos o restos de agua. Esparcir una pequeña cantidad de sal gruesa alrededor de la base del sanitario, principalmente en las zonas donde suele concentrarse la humedad. Dejarla actuar durante unos minutos para que absorba el exceso de líquido. Retirar la sal cuando se humedezca o se apelmace.

Limpiar nuevamente la superficie si quedan restos de sal.

¿Por qué recomiendan colocar sal gruesa en la base del inodoro?

La sal gruesa es un ingrediente común que se puede encontrar en casi todas las casas por su utilidad en la cocina. Además, su capacidad para absorber la humedad la vuelven una opción efectiva para limpiar zonas como el baño.

La sal gruesa no reemplaza productos para la higiene del baño y debe ser complementada con buena ventilación y rutina habitual de limpieza.