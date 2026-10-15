Tras 87 años de historia, cierra una emblemática mueblería de Mar del Plata y ya no atenderá más de manera presencial.

Se trata de Brunini Muebles, una firma que fue gestionada por diferentes generaciones de una misma familia.

La compañía anunció el cierre definitivo de su local, ubicado en Avenida Independencia 2399, el próximo 31 de octubre. La decisión se debe a una caída sostenida de la demanda y la imposibilidad de solventar los costos fijos que requería el establecimiento.

Cierra una histórica mueblería de Mar del Plata

Damián Brunini, encargado de la empresa familiar, contó el delicado momento que atraviesa al sector y la dura decisión que debieron tomar al decidir cerrar el local físico.

“Nosotros soportamos todas las crisis que pasaron, todas. Pero este contexto económico yo no lo vi nunca”, sostuvo, en diálogo con Radio Brisas, medio marplatense.

A pesar de los sucesivos ajustes de estructura y estrategias implementados durante los últimos años para sobrellevar la situación económica del negocio, la permanencia del inmueble abierto al público se volvió comercialmente inviable, aseguraron desde la empresa.

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Cómo seguirá el negocio

En los próximos meses, Brunini apostará a una reestructuración forzada hacia el ecosistema digital. “Desde la pandemia para acá ha cambiado mucho la modalidad de compra de la gente. La gente se acostumbró a comprar todo en línea”, señaló.

A partir de noviembre, la marca continuará operando únicamente a través de canales de venta online, un desafío que, según reconoció su titular, dependerá en gran medida de cómo responda su clientela al nuevo formato.

“Lo que vamos a trabajar nosotros es todo a pedido, osea, siete, ocho, diez productos de proveedores marplatenses y algo de afuera”, explicó Brunini, sobre la nueva modalidad.

Mientras que en las últimas semanas de octubre, la firma llevará adelante una liquidación total del stock disponible.

Con el objetivo de dejar la propiedad completamente vacía para fin de mes, todos los muebles remanentes en exhibición se están ofreciendo a precio de costo.

La historia de Brunini Muebles

El negocio estuvo vinculado con distintas etapas del desarrollo comercial y urbano en Mar del Plata y tuvo sus años de mayor actividad durante las décadas de 1960 y 1970.

La empresa llegó a contar con 20 empleados y también con una fábrica propia de sillones.

Cuando Damián Brunini asumió el liderazgo de la empresa familiar, en 2010, todavía mantenían la fábrica y 8 empleados. Sin embargo, la situación financiera llevó a que, en la actualidad, sólo quedara él al frente de la mueblería sin otros trabajadores.