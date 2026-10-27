Tras más de 8 décadas de historia, la heladería Firenze, un tradicional comercio del barrio porteño de Parque Patricios, anunció el cierre de su local de la calle La Rioja.

“ Cuesta decirlo, pero llegó el momento de cerrar las puertas de nuestro local de tantos años ”, confirmaron a través de un sentido comunicado en sus redes sociales. El establecimiento funcionaba desde 1940 y fue reconocido por su elaboración de helados artesanales.

Dónde estaba la histórica heladería que cerró en Buenos Aires

Firenze estaba ubicada en La Rioja 2030, en el barrio de Parque Patricios, dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante décadas, el local formó parte de la oferta gastronómica de la zona. Entre los sabores que los clientes recordaron tras el anuncio de cierre se encuentran el sambayón, el pistacho y el chocolate italiano.

Cierra la heladería Firenze. Redes Sociales

El mensaje de despedida de Firenze

La histórica firma de helado anunció el cierre de su local a través de un comunicado en su cuenta de Instagram.

“Firenze es una heladería que abrió sus puertas hace muchos años y que, con mucho sacrificio, esfuerzo y voluntad, logró mantenerse de pie durante todo este tiempo”, expresaron.

Frente a este contexto, manifestaron: “Nos duele mucho, pero hay veces que tenemos que cerrar etapas para darle la bienvenida a otras nuevas”.

En su mensaje de despedida, la heladería le agradeció a los clientes y a las familias del barrio que formaron parte de su comunidad.

A pesar de confirmar el cierre del local, aseguraron que trabajarán para regresar con la marca: “Tengan un poquito de paciencia, que estamos haciendo todo lo posible para volver a encontrarnos y llevarles el helado Firenze a todos lados”.

¿La heladería volverá a abrir?

Por ahora, no hay información confirmada sobre una nueva ubicación o un cronograma de reapertura. Lo que se comunicó públicamente es la intención de buscar alternativas para continuar con el emprendimiento y volver a ofrecer sus productos.