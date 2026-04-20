Una emblemática fábrica textil de ropa interior bajó sus persianas en la Ciudad de Buenos Aires. El establecimiento funcionaba en el barrio de Parque Chas y que confirmó su cierre en medio de un proceso de ajuste que concluyó con el despido de 140 trabajadores. El cierre marca el fin de una etapa para una planta que supo ser un emblema del sector, ya que en sus mejores años llegó a emplear a más de 500 operarios. La decisión generó un fuerte impacto entre los empleados, quienes denunciaron irregularidades laborales y protagonizaron protestas frente a la fábrica. La empresa que anunció el cese total de sus actividades es la fábrica textil de Cocot y Dufour, dedicada a la producción de ropa interior. El establecimiento estaba ubicado en Parque Chas y era una fuente histórica de empleo industrial en la zona. Según relataron los trabajadores, el cierre no fue repentino, sino el desenlace de un proceso de achique progresivo. Durante los últimos meses, la compañía avanzó con despidos escalonados que redujeron el personal hasta dejar a los últimos 140 empleados sin trabajo. Desde la empresa justificaron la decisión en una crisis económica que volvió inviable la continuidad del negocio. Sin embargo, esta explicación fue puesta en duda por delegados gremiales y empleados, quienes sostienen que la planta continuaba operando a pleno, incluso con turnos extendidos y actividad las 24 horas. En paralelo al recorte de personal, los trabajadores denunciaron una serie de irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones laborales. Aseguraron que los pagos de salarios, aguinaldos y vacaciones comenzaron a realizarse en cuotas y sin fechas precisas, lo que aumentó la incertidumbre y los conflictos internos. El anuncio del cierre definitivo desató protestas frente al establecimiento, con cortes de calle, asambleas permanentes y momentos de fuerte tensión con representantes de Recursos Humanos enviados por la firma. La situación obligó incluso a reforzar la seguridad en el lugar. El cierre de la fábrica de Cocot y Dufour se inscribe en un contexto más amplio de crisis del sector textil y de la indumentaria en la Argentina. La caída de la producción nacional, la presión de las importaciones y la retracción del consumo vienen provocando el cierre de plantas, concursos preventivos y despidos. En ese contexto, varias empresas atraviesan dificultades para sostener su actividad. Entre ellas se encuentra Lannot SA, dueña de la marca Viamo, que ingresó recientemente en concurso preventivo de acreedores. A su vez, firmas como Textilana, Hilamar y otras compañías del rubro enfrentan un panorama complejo. A estos casos se sumó el cierre de DFAC, la marca de la familia Karagozian que vendía indumentaria “a precio de fábrica” y que anunció el final de su actividad a través de un mensaje difundido en redes sociales.